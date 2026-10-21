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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:58

TURNAs-2026 Antalya Körfezi'nde başladı: 41 sistem, 18 gemi ve 11 hava aracı görev alıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız deniz sistemlerine yönelik kabiliyetlerini sahada değerlendirmek için düzenlenen İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026, Antalya Körfezi'nde başladı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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TURNAs-2026 Antalya Körfezi'nde başladı: 41 sistem, 18 gemi ve 11 hava aracı görev alıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:58

tarafından yapılan İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026, Antalya Körfezi önleri ve 'de başladı. İnsansız su üstü, su altı, hava ve amfibi platformların katıldığı tatbikatta 18 gemi, 11 hava aracı, 9 insansız hava aracı, 7 insansız su altı aracı, 9 insansız deniz aracı, 17 firma ve 41 sistem var.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026" Antalya Körfezi'nde başladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, TURNAs-2026, Antalya Körfezi önlerinde ve Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen insansız su üstü, su altı, hava ve amfibi platformların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, test ve eğitim gemisi, amfibi çıkarma gemisi, yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra insansız deniz araçları, kamikaze insansız deniz araçları, deniz karakol uçağı, SH-70 helikopterleri ve insansız hava araçları ile Sahil Güvenlik botları katılıyor.

Tatbikatta, 18 gemi ve 11 hava aracının yanı sıra 9 insansız hava aracı, 7 insansız su altı aracı, 9 insansız deniz aracı, 17 firma ve 41 sistem yer alıyor.

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#doğu akdeniz
#milli savunma bakanlığı
#deniz kuvvetleri komutanlığı
#Antalya Körfezi
#Turnas-2026
#Savunma Teknolojileri
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