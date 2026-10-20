Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya ile masada! Muhammed Mazhar Şahin, savunma sanayisinde yeni dönemi anlattı

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptının yarın Katar'da imzalanması bekleniyor. Dört ülkenin mevcut savunma sanayisi ilişkileri dikkate alındığında mutabakat, yeni işbirliği alanları oluşturmanın yanı sıra devam eden projelerin farklı ülkelerin sanayi kabiliyetlerini bir araya getirecek biçimde geliştirilmesi açısından da potansiyel taşıyor. Peki bu işbirliğine neden ihtiyaç duyuldu? Bu anlaşmanın Türkiye için kazanımları neler olacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammed Mazhar Şahin, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya’yı savunma sanayisi alanında aynı iş birliği zemininde buluşturan temel ihtiyaç ve ortak çıkarlar neler?

Dr. Muhammed Mazhar Şahin: Bu dört ülkeyi bir araya getiren temel unsur, değişen küresel ve bölgesel güvenlik ortamında savunma kapasitelerini güçlendirme ve dışa bağımlılıklarını azaltma ihtiyacıdır. Bugün savunma sanayisi yalnızca askerî güç meselesi değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlığın ve ülkelerin kendi güvenlik politikalarını belirleyebilme kapasitesinin temel unsurlarından biridir.

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde geliştirdiği yerli üretim kapasitesi, mühendislik tecrübesi ve teknoloji birikimiyle önemli bir konuma ulaştı. Katar yatırım ve stratejik ortaklık imkânlarıyla, Pakistan askerî tecrübesi ve savunma alanındaki birikimiyle, Endonezya ise geniş pazarı ve Asya-Pasifik’teki stratejik konumuyla bu iş birliğine farklı katkılar sunabilir.

Burada asıl önemli nokta, dört ülkenin yalnızca birbirinden ürün satın alması değil, ortak üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesi oluşturmasıdır. Türkiye açısından bu iş birliği, savunma sanayisindeki birikimini dost ve stratejik ortak ülkelerle paylaşırken daha geniş bir coğrafyada kalıcı bir iş birliği ağı kurması anlamına geliyor.

Katar özelinde ise ayrıca dikkat çekici bir boyut var. Türkiye’nin Katar’da kara, hava ve deniz unsurlarıyla askerî varlık göstermesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin zaten güçlü bir güvenlik ve savunma boyutuna sahip olduğunu ortaya koyuyor. Savunma sanayisi alanındaki yeni adımlar da bu mevcut stratejik zemini daha ileri taşıyabilecek nitelikte.

Ülke Sağladığı Katkı ve İmkânlar Ortak Çıkar ve Hedefler Türkiye Yerli üretim kapasitesi, mühendislik tecrübesi, teknoloji birikimi ve askerî varlık (Katar'daki üsler) Savunma kapasitelerini güçlendirme

Dışa bağımlılığı azaltma ve stratejik bağımsızlık kazanma

Yalnızca ürün alımı değil, ortak üretim ve teknoloji geliştirme

Geniş bir coğrafyada kalıcı bir savunma iş birliği ağı kurma Katar Yatırım gücü, stratejik ortaklık imkânları ve mevcut güçlü savunma/güvenlik zemini Pakistan Askerî tecrübe ve savunma alanındaki derin birikim Endonezya Geniş pazar hacmi ve Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik konum

Mutabakatın hangi alanları kapsaması bekleniyor?

Dr. Muhammed Mazhar Şahin: Mutabakatın ayrıntıları resmen açıklanmadan kesin bir kapsam belirtmek doğru olmaz. Ancak mevcut ilişkiler ve savunma sanayisi iş birlikleri dikkate alındığında ortak projeler geliştirilmesi, teknoloji paylaşımı, ortak üretim, yatırım, araştırma-geliştirme ve savunma sanayisi şirketleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi öne çıkabilecek alanlardır.

Bunun yanında insansız hava araçları, elektronik sistemler, savunma teknolojileri ve farklı askerî platformlara yönelik ortak projeler de ülkelerin ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilir. Türkiye’nin farklı coğrafyalarda geliştirdiği savunma sanayisi ortaklıkları, bu tür projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir tecrübe sunuyor.

Ancak mutabakatın imzalanmasıyla somut projelerin hayata geçirilmesini birbirinden ayırmak gerekir. Asıl başarı, siyasi iradenin uzun vadeli projelere, teknoloji kazanımına ve sürdürülebilir üretim kapasitesine dönüşmesiyle ölçülecektir.

ÇOK BOYUTLU BİR STRATEJİK İTTİFAK

Türkiye açısından bakıldığında bu ortaklığın en somut kazanımı ne olabilir?

Dr. Muhammed Mazhar Şahin: Türkiye açısından en somut kazanım, savunma sanayisindeki üretim ve teknoloji kapasitesini daha geniş bir uluslararası ortaklık ağına dönüştürmek olacaktır. Bu, yalnızca yeni ihracat pazarları kazanmak değil; ortak yatırımlar, üretim ölçeğinin büyümesi, teknoloji geliştirme imkânlarının artması ve Türkiye’nin stratejik ortaklarıyla uzun vadeli ilişkiler kurması anlamına geliyor.

Bunun bir de jeopolitik boyutu var. Özellikle Türkiye-Katar ilişkileri açısından baktığımızda, iki ülke arasındaki iş birliğinin artık yalnızca diplomatik ve ekonomik ilişkilerle sınırlı olmadığını görüyoruz. Türkiye’nin Katar’da kara, hava ve deniz unsurlarını içeren askerî varlığı, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin de derinleşmesiyle Türkiye-Katar ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsallaşmış ve çok boyutlu bir stratejik ittifaka evrilmesi söz konusu olabilir.

Bu çerçevede askerî varlık, savunma sanayisi, ortak üretim ve stratejik koordinasyon birbirini tamamlayan unsurlar olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla Katar’la geliştirilen bu ilişkinin, Pakistan ve Endonezya’yla kurulacak yeni iş birliği mekanizmalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Türkiye, bir taraftan Katar’la mevcut stratejik ortaklığını derinleştirirken diğer taraftan Pakistan’la askerî ve savunma sanayisi alanındaki ilişkilerini güçlendirebilir, Endonezya üzerinden de Asya-Pasifik coğrafyasındaki varlığını geliştirebilir. Böylece Türkiye, yalnızca savunma ürünleri ihraç eden bir ülke değil, farklı coğrafyaları ortak teknoloji, üretim ve güvenlik iş birliği üzerinden birbirine bağlayan bir aktör hâline gelebilir.

Burada özellikle vurgulanması gereken husus, bu iş birliğini herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir blok olarak değerlendirmemektir. Türkiye’nin önceliği kendi savunma kapasitesini güçlendirmek, dost ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler geliştirmek ve bölgesel istikrara katkı sağlayabilecek bir iş birliği zemini oluşturmaktır.

Sonuç olarak Türkiye’nin kazanımı yalnızca daha fazla savunma ürünü satmak değil; teknoloji geliştiren, ortak üretim yapan ve stratejik ilişkilerini ekonomik, askerî ve sanayi boyutlarıyla güçlendiren bir ülke olarak konumunu ileri taşımaktır.