Yerli botlar Güneydoğu Asya pazarında ilke imza attı

Savunma sanayisinde 10 milyar dolarlık ihracat barajını aşan Türkiye, yerli imkanlarla geliştirilen çok amaçlı devriye botlarını Güneydoğu Asya sularına indiriyor.

Türk savunma sanayisi, 10 milyar doları aşan ihracat hacmini Güneydoğu Asya'ya yapılacak ilk devriye botu ihracatı ile genişletiyor. Yerli imkanlarla geliştirilen çok amaçlı devriye botları, Güneydoğu Asya pazarında ihracat başarısına imza attı.

Yerli botlar Güneydoğu Asya pazarında ilke imza attı

Türk gemi inşa sektörü, Bay Galata ve Kraken Marine ortaklığıyla Güneydoğu Asya'ya ilk kez 2 adet zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botu ihraç ederek uluslararası pazardaki etkinliğini genişletti.
Türk gemi inşa sektörü, Güneydoğu Asya'ya ilk kez devriye botu ihraç ediyor.
Bay Galata ve Kraken Marine ortaklığıyla 2 adet zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botu satışı gerçekleştirildi.
Bu ihracat, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki ilk deniz platformu satışı olma özelliğini taşıyor.
Türk botları, "yüksek performans/maliyet" oranıyla bölge ülkelerine referans teşkil etmeyi hedefliyor.
Botlar, bölgedeki deniz güvenliği, korsanlık ve kaçakçılıkla mücadelede kullanılacak.
Denizden gelebilecek tehditlere karşı tespit, takip ve savunma ihtiyacının artmasıyla birlikte Türk gemi inşa sektörünün farklı sınıfları kapsayan çözümleri, ihracat başarılarıyla uluslararası pazarlarda etkinliğini artırıyor. Uluslararası savunma tedarikinde güçlü olan Bay Galata ile tasarım ve mühendislikte uzmanlaşan Kraken Marine Industries, niş ve yüksek teknolojili ürünlerin küresel pazara taşınmasıyla ilgili başarılı bir modeli hayata geçirdi.

Yerli botlar Güneydoğu Asya pazarında ilke imza attı

2 ADET ZIRHLI VE SİLAHLI ÇOK AMAÇLI DEVRİYE BOTU İHRAÇ EDİLECEK

Bay Galata ve Kraken Marine ortaklığı ile Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye 2 adet zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botu ihracatı yapılacak. Böylece Türk gemi inşa sektörü Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye bu sınıftaki ilk deniz platformu ihracatını gerçekleştirecek.

Ortaklık, ilk projelerini başarıyla tamamlayarak Türk ürünlerinin ayak izini artırmayı ve Türk gemi inşa sanayinin hem ülkedeki hem de bölgedeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Geleneksel olarak Avrupa veya ABD menşeli botların hakim olduğu Güneydoğu Asya pazarında, Türk botlarının "yüksek performans/maliyet" oranıyla yer bulması, bölgedeki diğer ülkeler için de referans teşkil edecek.

Yerli botlar Güneydoğu Asya pazarında ilke imza attı

Türkiye'de üretilen deniz araçları ve teknolojileri, teknik kabiliyetleri, fiyatları ve referansları ile kendini kanıtlarken, firmalar tarafından sağlanan satış öncesi ve sonrası hizmetler, eğitim programları ve alıcı ülkelere yönelik yerli üretim teşvikleri ile de destekleniyor. Gemi inşa kabiliyetleri, teknik, elektronik ve seyrüsefer programları ile silah ve kule sistemlerinde yerli çözümler öne çıkıyor.

Zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botları, bölge ülkelerinin deniz güvenliği ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli potansiyel sunuyor.

Güneydoğu Asya sularında yaşanan deniz haydutluğu, kaçakçılık ve yasa dışı balıkçılık gibi sorunlar karşısında çok amaçlı devriye botları, yüksek manevra kabiliyetleri ve süratleriyle hızlı müdahale imkanı sağlayacak.

Yerli botlar Güneydoğu Asya pazarında ilke imza attı

Botların zırhlı olması, personelin dar kanallarda veya nehir ağızlarında yapılacak operasyonlarda ateş altında korunmasına olanak verecek. Silah sistemleri sayesinde de bot, sadece bir gözlem aracı olmaktan çıkarıp aktif bir savunma/saldırı platformuna dönüşecek.

Botlar tasarımdan sahip oldukları yetenekler sayesinde hem açık denizde dengeli görev yapabilecek hem de sığ sularda yüksek performans sergileyecek.

