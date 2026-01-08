1. Lig'de haftanın maçları ne zaman? İşte 20. hafta programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde heyecan 2 haftalık devre arasının ardından 20. hafta maçlarıyla sürecek.
Ligin 20. haftası, birbirinden kritik karşılaşmalara sahne olacak. Ligde haftanın maçları 9, 10, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında yarın İmaj Altyapı Vanspor, saat 14.30'da Boluspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre ligde 20. haftanın programı şöyle:
9 Ocak Cuma:
14.30 | İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor
20.00 | Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK
10 Ocak Cumartesi:
13.30 | Serikspor-İstanbulspor
16.00 | Adana Demirspor-Esenler Erokspor
19.00 | Sakaryaspor-Bandırmaspor
11 Ocak Pazar:
13.30 | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor
13.30 | SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK
16.00 | Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK
19.00 | Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK
12 Ocak Pazartesi:
20.00 | Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor