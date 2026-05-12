11 takımın PFDK'ye sevk edildiği açıklandı! TFF, sevk edilen kulüpleri duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevkler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 11 kulübü PFDK'ye sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserispor disipline gönderildi.
Ayrıca Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı, "talimatlara aykırı hareketi", "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise "sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.
Açıklamada Trendyol 1. Lig'den Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK'nin çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği de aktarıldı.