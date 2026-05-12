NBA'deki ünlü basketbolcu hayatını kaybetti! 29 yaşındaki Brandon Clarke'dan acı haber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) basketbolseverleri şoke eden bir gelişme yaşandı. NBA takımlarından Memphis Grizzlies'ta forma giyen Brandon Clarke'dan acı haber geldi.

Memphis Grizzlies, 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Brandon Clarke’ın trajik kaybı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Brandon, hem olağanüstü bir takım arkadaşı hem de Memphis topluluğu üzerindeki etkisi unutulmayacak kadar iyi bir insandı. Bu zor zamanda ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında birinci turda draft edilen Clarke, NBA'de Grizzlies formasıyla 7 sezonda 10,2 sayı ve 5,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.