Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi kadrosu açıklandı! İşte kadroya davet edilen oyuncular

3 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi'ne doğru geri sayım sürerken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Kadroya davet edilen oyuncular, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından duyuruldu.

Voleybolda gözler 2026 FIVB 'ne (VNL) çevrildi. Voleybolseverlerin merakla beklediği dev organizasyon, 3 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. A Milli Kadın Takımı, 3 ayaktan oluşan VNL'de 1. etabı 3-8 Haziran'da Brezilya'da, 2. etabı 17-21 Haziran'da Ankara'da, 3. etabı ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU BELLİ OLDU

2026 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

