Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi kadrosu açıklandı! İşte kadroya davet edilen oyuncular

Voleybolda gözler 2026 FIVB Milletler Ligi'ne (VNL) çevrildi. Voleybolseverlerin merakla beklediği dev organizasyon, 3 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan VNL'de 1. etabı 3-8 Haziran'da Brezilya'da, 2. etabı 17-21 Haziran'da Ankara'da, 3. etabı ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da oynayacak.
Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.
Filenin Sultanları, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.
2026 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz