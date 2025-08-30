Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i farklı devirip son 16 turunu garantiledi

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek turnuvada 3'te 3 yaptı. 12 Dev Adam bu sonuçla son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i farklı devirip son 16 turunu garantiledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 23:24

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçında ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, 'ün 14 sayı kaydederek skorer bir oyun ortaya koyduğu ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla farkı açan , soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLAYAN TARAF TÜRKİYE OLDU

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan milli takım, oyun disiplininden kopan Portekiz karşısında Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından skor üretmeyi sürdürdü. Son bölümde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 36'ya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 73-37 önde girdi.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i farklı devirip son 16 turunu garantiledi

Dördüncü ve son çeyrekte hiçbir varlık gösteremeyen Portekiz karşısında üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, karşılaşmadan 95-54 galip ayrıldı.

Portekiz'in başantrenörü Mario Gomes, bitime 4 dakika kala üst üste iki teknik faul nedeniyle diskalifiye edildi.

4. MAÇ ESTONYA'YLA

Türkiye, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'i farklı devirip son 16 turunu garantiledi

MAÇTAN DETAYLAR

Türkiye: Larkin 4, Kenan Sipahi, Cedi Osman 9, Ercan Osmani 5, Alperen Şengün 20, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 14, Onuralp Bitim 13, Adem Bona 5, Sertaç Şanlı 5, Erkan Yılmaz 2

Portekiz: Ventura 2, Brito, Williams 14, Queiroz 6, Queta 15, Voytso 5, Amarante 5, Relvao 2, Nuno Sa, Lisboa 5, Candido Sa, Gameiro

1. Periyot: 22-13

Devre: 51-27

3. Periyot: 73-37

Beş faulle çıkan: 36.50 Gameiro (Portekiz)

ETİKETLER
#Türkiye
#portekiz
#Alperen Şengün
#A Milli Basketbol Takımı
#Fiba Avrupa Şampiyonası
#Ömer Faruk Yurtseven
#Spor
