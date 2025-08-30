Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, milli ara öncesinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Halihazırda yeni sezonda galibiyeti olmayan Karadeniz temsilcisi, sarı kırmızılı deplasmanda zoru başarmayı planlıyor. Son olarak da 21.30 itibarıyla RAMS Park'ta başlayacak olan mücadelede, hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanches, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.

GALATASARAY KENDİ SAHASINDA 4000. GOL HEYECANINI YAŞAMAK İSTİYOR

Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, fileleri 3999 kez havalandırdı. Esasen ise Aslan, bu akşam bir gol daha atması durumunda 4000. kez skor tabelasını değiştirmiş olacak.

GALATASARAY BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURMUŞ DURUMDA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı kırmızılılar, 7'sini de mavi yeşilliler kazandı. Ayrıca 7 müsabakada da eşitlik bozulmadı.

GALATASARAY RAMS PARK'TA MAĞLUP OLMUYOR

Aslan, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı. 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Son şampiyon, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE KADRODA YOK

Suudi Arabistan'dan yüksek bir maaş teklifi alan ve transfer konusunda kafası karışan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor mücadelesinde de kadroya dahil edilmedi.