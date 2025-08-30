Menü Kapat
Canlı Yayın
29°
Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray ve Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk üç maçını kayıpsız geçen son şampiyon, kendi sahasında yine kazanmayı ve ligin zirvesindeki yerini garanti altına almayı hedefliyor. Heyecanla beklenen müsabakaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI
, milli ara öncesinde 'u konuk ediyor. Halihazırda yeni sezonda galibiyeti olmayan Karadeniz temsilcisi, sarı kırmızılı deplasmanda zoru başarmayı planlıyor. Son olarak da 21.30 itibarıyla 'ta başlayacak olan mücadelede, hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK 11'LER

Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanches, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen.
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.

Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY KENDİ SAHASINDA 4000. GOL HEYECANINI YAŞAMAK İSTİYOR

'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, fileleri 3999 kez havalandırdı. Esasen ise Aslan, bu akşam bir gol daha atması durumunda 4000. kez skor tabelasını değiştirmiş olacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURMUŞ DURUMDA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı kırmızılılar, 7'sini de mavi yeşilliler kazandı. Ayrıca 7 müsabakada da eşitlik bozulmadı.

Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY RAMS PARK'TA MAĞLUP OLMUYOR

Aslan, sahasındaki son 19 lig maçında mağlup olmadı. 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 19 lig maçında yenilmedi. Son şampiyon, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

https://x.com/GsRamsPark/status/1961791024763670616

BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE KADRODA YOK

Suudi Arabistan'dan yüksek bir maaş teklifi alan ve transfer konusunda kafası karışan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor mücadelesinde de kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Milli arada, transfer konusunun netleşmesi bekleniyor.
