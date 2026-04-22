12 Süper Lig takımı, PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'den 12 kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, 'den 12 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre , ve Göztepe dörder, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Kocaelispor üçer, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Samsunspor ikişer, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük tek ihlalden dolayı disipline verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'den toplam 12 kulüp ve bazı futbolcu ve antrenörleri Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Trendyol Süper Lig'den 12 kulüp, çeşitli ihlallerden dolayı PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe dörder, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kocaelispor üçer, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Samsunspor ikişer, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise tek ihlalden dolayı disipline verildi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk de futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.
Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Özbeyli Bandırmaspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve İmaj Altyapı Vanspor FK disipline sevk edildi.
Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Murat Uçar, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ ve Sipay Bodrum FK antrenörü Ali Gürsel de Trendyol 1. Lig kapsamında disipline sevk edilenler arasında yer aldı.
Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü de futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

Trendyol 1. Lig'den ise Atakaş Hatayspor, Özbeyli Bandırmaspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve İmaj Altyapı Vanspor FK'nin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Murat Uçar, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ ve Sipay Bodrum FK antrenörü Ali Gürsel disipline sevk edildi.

