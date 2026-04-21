Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek tarihe geçti. Türkoğlu, FIBA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törenle onurlandırıldı. Türkoğlu, Onur Listesi'ne giren ilk Türk sporcu oldu.

HABERİN ÖZETİ Hidayet Türkoğlu'na büyük onur! FIBA Hall of Fame listesine seçildi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek bu listeye giren ilk Türk sporcu oldu. Hidayet Türkoğlu, FIBA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törenle onurlandırıldı. Türkoğlu, bu özel ve anlamlı günde emeği geçen eşine, ailesine, dostlarına, hocalarına ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Destekleri için Türk halkına da teşekkür eden Türkoğlu, Türkiye'nin başarılarının Türk basketbolunun daha ileri gideceğinin göstergesi olduğunu belirtti. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kura çekimini de değerlendiren Türkoğlu, takımın Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandığını ve kura çekiminin güzel geçtiğini söyledi. Almanya'da yaşayan vatandaşlara milli takımı yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.

Hidayet Türkoğlu ile birlikte Dirk Nowitzki (Almanya), Sue Bird (ABD), Celine Dumerc (Fransa), Clarisse Machanguana (Mozambik), Wang Zhizhi (Çin) ve Ismenia Pauchard (Şili) oyuncu, Ludwik Mietta-Mikolajewicz (Polonya) ise antrenör olarak onurlandırıldı.

Onur Listesi'ne giren isimlerin birer konuşma yaptığı törende Hidayet Türkoğlu, basketbol camiasıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün burada bulunmak benim için büyük bir onur ve aynı zamanda son derece duygusal bir an. Basketbol bana hayatım boyunca çok şey kazandırdı ancak en değerlisi, ülkemi temsil etme ayrıcalığını yaşayabilmek oldu. Bu nedenle bu onuru yalnızca kendi adıma değil, ay-yıldızlı formayı gururla taşımış tüm sporcular adına kabul ediyorum." dedi.

Çok önemli isimlerle birlikte Onur Listesi'ne kabul edilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Basketbol tarihine yön vermiş oyuncularla aynı sahnede yer almak, bu anı benim için çok daha anlamlı kılıyor. Bu kıymetli onur için FIBA'ya, Sayın Başkan'a, Sayın Genel Sekreter'e ve Hall of Fame Seçim Komitesine içten teşekkürlerimi sunuyorum. FIBA, her zaman uluslararası basketbolun gerçek yuvası oldu. Farklı kültürleri bir araya getiren, karakter inşa eden ve sporculara sınırların ötesinde hayal kurma cesareti veren bir yapı. Benim yolculuğum Türkiye'de, hayalleri olan genç bir çocuk olarak başladı. Milli takım formasını ilk kez giydiğim anı hala çok net hatırlıyorum. O an, basketbol benim için sadece bir oyun olmaktan çıktı, bir sorumluluğa dönüştü. Genç yaşta katıldığım organizasyonlar, hem oyuncu hem de birey olarak kimliğimi şekillendirdi. Disiplini, mücadeleyi ve kendinizden daha büyük bir amacı temsil etmenin ne demek olduğunu orada öğrendim."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, törenin ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok özel ve anlamlı bir gün yaşadığını dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Böyle özel ve anlamlı günlerde duygularınızı kelimelerle ifade edemiyorsunuz. Bugünü bize yaşatan ve beni bu ödüle layık gören FIBA yönetimine teşekkür ediyorum. Başta eşim ile ailem olmak üzere dostlarımın, birlikte çalıştığım hocalarımın ve takım arkadaşlarımın bu başarıda payı var. Hepsine bana gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu, tek başına başarı elde edilebilecek süreç değil. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Etrafımda hep doğru insanlar vardı ve bana doğru yolu gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Türk halkına da destekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Türkoğlu, "Onların desteği bizleri her zaman en üst seviyeye çekmiştir. Türkiye'nin elde ettiği başarılar, Türk basketbolunun daha ileri gideceğinin göstergesidir. İnşallah benim gibi ülkemizi gururla temsil etmiş ve edecek değerli sporcularımız var. İnşallah bu gururu onlar da yaşarlar. Bizler de onları desteklemek için burada oluruz." diye konuştu.

"GÜZEL BİR KURA ÇEKİMİ OLDU"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2026 Dünya Kupası kura çekimini de değerlendiren Hidayet Türkoğlu, "Turnuvalar her zaman farklı oluyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızı Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandığı için kutluyorum. Güzel bir kura çekimi oldu. Dünya Kupası Berlin'de olacak. Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza milli takımımızı yalnız bırakmamaları için çağrıda bulunuyorum. Onlar çok büyük destek sağlayacaktır. İnşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde ederiz." şeklinde görüş belirtti.