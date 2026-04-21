Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Alimpijevic'ten EuroCup finali öncesi şampiyonluk mesajı! "Hedefimize ulaşacağız"

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta final serisinde Fransız ekibi Cosea JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Final serisi ilk maçında yarın İstanbul'da rakibini ağırlayacak Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu. Alimpijevic, "Buraya özgüvenle geldik. Kulübün her bir üyesi yarın bizi neyin beklediğinin farkında. Maç maç ilerleyeceğiz ve hedefimize ulaşacağız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Alimpijevic'ten EuroCup finali öncesi şampiyonluk mesajı!
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 18:36

BKT EuroCup'ta final serisinin heyecanı başlıyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş GAİN, final serisinde Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Final serisinde ilk maç yarın akşam saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak. Serinin ikinci maçı 28 Nisan Salı günü saat 20.30'da Fransa'da oynanacak. Gerekmesi halinde serinin üçüncü maçı ise 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak.

EuroCup'ta final serisi ilk maçında yarın İstanbul'da Cosea JL Bourg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, mücadelenin son antrenmanı öncesi müsabakanın oynayacağı salonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ VE HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Final serisinde saha avantajını elde etmek için bütün yıl savaştıklarının altını çizerek sözlerine başlayan Sırp başantrenör, "Kendi sahamızın, taraftarımızın oluşturduğu o muazzam atmosferle ne kadar güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tabii ki finaller bambaşka, her şeyin sıfırlandığı bir yer ve herkesin şansı var. Geçmişte olan her şeyi unutup bu maça tamamen ciddi ve farklı bir seviyede odaklanmalıyız. Önceki iki maçı unutmalıyız, çünkü onlar geride kaldı. Şimdi yeni bir savaş başlıyor. Planımızı tabii ki burada açıklayamam ama elimizde gerekli araçlar var. Buraya özgüvenle geldik. Kulübün her bir üyesi yarın bizi neyin beklediğinin farkında. Maç maç ilerleyeceğiz ve hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Alimpijevic, takımın son durumu hakkında da bilgiler vererek, "Şu anda Kamagate dışında herkes döndü. Kamagate dizindeki sakatlık nedeniyle kadroda olmayacak. Diğer herkes hazır. Sertaç, son Tofaş maçımızla birlikte aramıza katıldı ve final için hazır durumda" diye konuştu.

"TÜM AVRUPA, AKATLAR'DAKİ BU ATMOSFERİ KONUŞUYOR"

Dusan Alimpijevic, "İç saha atmosferi performansınızı nasıl etkiliyor?" sorusunu da şöyle cevaplandırdı:

"Kesinlikle çok etkiliyor. Taraftarlarımızın çoğu futbol tarafındaki tutkuyu basketbola da taşıyor; bu da bize ekstra enerji, duygu ve tutku katıyor. Akatlar'da oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Tüm Avrupa'nın, Akatlar'daki bu atmosferi konuştuğunu söyleyebilirim. Ancak tekrar etmeliyim ki yarınki atmosfer çok önemli olsa da bu tamamen yeni bir rekabet. Her şeyi unutup sadece işimize odaklanmalıyız."

"HİÇBİR ŞEY YAŞANMAMIŞ GİBİ SAHAYA ÇIKMALIYIZ"

EuroCup'ta iç sahada yenilgisiz olduklarının hatırlatılması üzerine ise tecrübeli çalıştırıcı, "Önceki her şeyi unutmalıyız. Bu yeni bir sayfa. Finallerde herkesin şansı eşittir, bu yüzden bugüne kadarki rekorumuzu bir kenara bırakıp sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi sahaya çıkmalıyız. Tabii ki salonun yine kapalı gişe olmasından dolayı mutluyuz. 2025-2026 sezonundaki bu güzel hikayesini takip eden taraftarlarımıza minnettarız" şeklinde konuştu.

ALIMPOJEVIC'TEN EUROLEAGUE İHTİMALİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı başantrenör, gelecek sezon EuroLeague'de mücadele etme ihtimalini düşünmediğini sözlerine ekleyerek, "'Eğer' ile başlayan her şey sonranın konusu. Size söz veriyorum, maçlar bittikten sonra bunu uzun uzun konuşabiliriz. Ama şu an sadece yarına odaklıyım, ikinci maça bile değil. Gün gün, maç maç gidiyoruz. 'Ne olur' veya 'şu olursa ne olur' gibi soruları sonra cevaplayacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Alimpijevic, kulüp tarihinde Beşiktaş'ın müzesinde bu kupanın eksik olduğunu ve bu başarıyı neticeye erdirmek için de ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

ETİKETLER
#Basketbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.