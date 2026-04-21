Beşiktaş'ta toplu ayrılık hareketı: Sergen Yalçın kadroda taş üstünde taş bırakmıyor!

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalarak hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, Samsun deplasmanından puansız dönülmesiyle birlikte rotasını "yeni yapılanma" olarak belirledi.
Bu sezonu Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek teselliyle kapatmak isteyen Kartal'da, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda köklü bir revizyon kapıda.
Siyah-beyazlı kurmaylar, ilk 11’in çehresini değiştirecek en az 6-7 transfer için şimdiden temaslara başladı. Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, her iki kanat ve santrfor hattına takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gönderilecek isimlerin durumuna göre bu sayının çift hanelere çıkabileceği de gelen haberler arasında.
Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi bulunan ya da performansıyla geçer not alamayan pek çok isimle yolların ayrılması bekleniyor. İşte kulüpteki son durum:
Sözleşmesi Bitenler: Kaleci Ersin Destanoğlu sezon sonunda boşa çıkıyor.
Kiralıklar Yolcu: Jota Silva, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Devis Vasquez ve Cengiz Ünder’in opsiyonlu kiralama süreçleri devam etse de, mevcut performanslarıyla takımda kalmaları çok zor görülüyor.
Veda İhtimali Yüksek İsimler: Savunmanın önemli ismi Uduokhai ve kanat oyuncusu Milot Rashica’nın takımdan ayrılması gündemde.
Geri Dönecekler: Kiralık gönderilen 10 oyuncu arasından sadece Muçi ve Semih Kılıçsoy'un gelişimleri yakından takip ediliyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 1.88 puan ortalaması yakalayan (18G, 8B, 7M) Sergen Yalçın, transfer listesini hazırlarken fiziksel gücü ön plana aldı. Deneyimli teknik adamın, yeni sezonda çok daha koşan, mücadele gücü yüksek ve sahada fiziksel olarak ezilmeyen bir takım hayal ettiği biliniyor.