Beşiktaş'ta toplu ayrılık hareketı: Sergen Yalçın kadroda taş üstünde taş bırakmıyor!

Samsunspor yenilgisiyle sarsılan Beşiktaş’ta gözler tamamen gelecek sezona çevrildi. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası hedefinin yanı sıra 2026-2027 sezonunun kadro planlaması için düğmeye bastı.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:26

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalarak hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, Samsun deplasmanından puansız dönülmesiyle birlikte rotasını "yeni yapılanma" olarak belirledi.

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda geniş çaplı bir yapılanmaya gidiyor.
Bu sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak isteyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporuyla kadroda köklü bir revizyona hazırlanıyor.
Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, her iki kanat ve santrfor hatlarına takviye yapılması planlanıyor ve en az 6-7 transfer hedefleniyor.
Sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Jota Silva, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Devis Vasquez ve Cengiz Ünder gibi kiralık oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor.
Uduokhai ve Milot Rashica'nın da takımdan ayrılma ihtimali yüksek isimler arasında yer alıyor.
Sergen Yalçın, yeni sezonda fiziksel gücü yüksek, koşan ve mücadele gücü yüksek bir takım hedefliyor.
Bu sezonu Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek teselliyle kapatmak isteyen Kartal'da, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda köklü bir revizyon kapıda.

KALEYİ VE HÜCUMU YENİ İSİMLER DEVRALACAK

Siyah-beyazlı kurmaylar, ilk 11’in çehresini değiştirecek en az 6-7 transfer için şimdiden temaslara başladı. Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, her iki kanat ve santrfor hattına takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gönderilecek isimlerin durumuna göre bu sayının çift hanelere çıkabileceği de gelen haberler arasında.

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLIYOR: KİMLER GİDİYOR?

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi bulunan ya da performansıyla geçer not alamayan pek çok isimle yolların ayrılması bekleniyor. İşte kulüpteki son durum:

Sözleşmesi Bitenler: Kaleci Ersin Destanoğlu sezon sonunda boşa çıkıyor.

Kiralıklar Yolcu: Jota Silva, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Devis Vasquez ve Cengiz Ünder’in opsiyonlu kiralama süreçleri devam etse de, mevcut performanslarıyla takımda kalmaları çok zor görülüyor.

Veda İhtimali Yüksek İsimler: Savunmanın önemli ismi Uduokhai ve kanat oyuncusu Milot Rashica’nın takımdan ayrılması gündemde.

Geri Dönecekler: Kiralık gönderilen 10 oyuncu arasından sadece Muçi ve Semih Kılıçsoy'un gelişimleri yakından takip ediliyor.

SERGEN YALÇIN’IN "DİNAMİK BEŞİKTAŞ" HEDEFİ

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 1.88 puan ortalaması yakalayan (18G, 8B, 7M) Sergen Yalçın, transfer listesini hazırlarken fiziksel gücü ön plana aldı. Deneyimli teknik adamın, yeni sezonda çok daha koşan, mücadele gücü yüksek ve sahada fiziksel olarak ezilmeyen bir takım hayal ettiği biliniyor.

