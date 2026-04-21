Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri

4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren ve C Grubu'nda yer alan Türkiye; Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile mücadele edecek.

Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 20:14

4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar 2026 Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürüyor. Dünya Kupası öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de kura çekimi gerçekleştirildi.

Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri

FIBA Kadınlar 2026 Dünya Kupası'na Almanya'nın ev sahipliği yapacağı ve kura çekiminin gerçekleştirildiği duyuruldu.
Kura çekimi Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de yapıldı.
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile eşleşti.
Türkiye, tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Diğer gruplarda A Grubu'nda Almanya, İspanya, Japonya, Mali; B Grubu'nda Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan; D Grubu'nda ise ABD, İtalya, Çin, Çekya yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Basketbolseverlerin merakla beklediği kura çekimine, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile organizasyonda mücadele edecek ülkelerin temsilcileri katıldı.

Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI'NIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan girdi.

Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı, kura çekimi sonucunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

2026 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali
B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan
C Grubu: Avustralya, Belçika, Porto Riko, Türkiye
D Grubu: ABD, İtalya, Çin, Çekya

