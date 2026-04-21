4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar 2026 Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürüyor. Dünya Kupası öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de kura çekimi gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri FIBA Kadınlar 2026 Dünya Kupası'na Almanya'nın ev sahipliği yapacağı ve kura çekiminin gerçekleştirildiği duyuruldu. Kura çekimi Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de yapıldı. Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile eşleşti. Türkiye, tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Diğer gruplarda A Grubu'nda Almanya, İspanya, Japonya, Mali; B Grubu'nda Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan; D Grubu'nda ise ABD, İtalya, Çin, Çekya yer alıyor.

Basketbolseverlerin merakla beklediği kura çekimine, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile organizasyonda mücadele edecek ülkelerin temsilcileri katıldı.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI'NIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan girdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, kura çekimi sonucunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

2026 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali

B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan

C Grubu: Avustralya, Belçika, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, İtalya, Çin, Çekya