Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! İşte A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar 2026 Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürüyor. Dünya Kupası öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de kura çekimi gerçekleştirildi.
Basketbolseverlerin merakla beklediği kura çekimine, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile organizasyonda mücadele edecek ülkelerin temsilcileri katıldı.
Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan girdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, kura çekimi sonucunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.
2026 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:
A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali
B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan
C Grubu: Avustralya, Belçika, Porto Riko, Türkiye
D Grubu: ABD, İtalya, Çin, Çekya