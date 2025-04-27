25 yıl sonra bir ilk! Talisca şimdiden Fenerbahçe'nin efsanesi oldu

Fenerbahçe'nin golcü ismi 31 yaşındaki Anderson Talisca, gollerine devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.

6 FUTBOLCUDAN BİRİ OLDU

Son olarak oynanan Gaziantep FK ağlarını da havalandıran Talisca, 2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan altı oyuncudan biri oldu.

2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan futbolcular:

Anderson Talisca

Edin Dzeko

Enner Valencia

Moussa Sow

Alex de Souza

Pierre van Hooijdonk