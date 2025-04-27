25 yıl sonra bir ilk! Talisca şimdiden Fenerbahçe'nin efsanesi oldu

İstanbul
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın futbolcularından Anderson Talisca karşılaşmada attığı golle bir ilki başardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin golcü ismi 31 yaşındaki Anderson Talisca, gollerine devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.
6 FUTBOLCUDAN BİRİ OLDU
Son olarak oynanan Gaziantep FK ağlarını da havalandıran Talisca, 2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan altı oyuncudan biri oldu.
2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan futbolcular:
Anderson Talisca
Edin Dzeko
Enner Valencia
Moussa Sow
Alex de Souza
Pierre van Hooijdonk