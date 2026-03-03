8 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi! TFF kulüpleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımlar ve kişileri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rams Başakşehir'in 27.02.2026 tarihinde oynanan Rams Başakşehir - Konyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Konyaspor Kulübü’nün 27.02.2026 tarihinde oynanan Rams Başakşehir - Konyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü’nün 28.02.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kocaelispor Kulübü antrenörü Kerem Nazlıgül’ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncave "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 01.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü’nün 28.02.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 28.02.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü’nün 01.03.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü’nün 01.03.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 01.03.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."