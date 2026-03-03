Anadolu Efes yönetiminde büyük değişiklik: İsmail Şenol'a veda edildi!

Anadolu Efes'te İsmail Şenol dönemi sona erdi. Mavi beyazlıların yapılanmasını tasarlayan genç yönetici için veda açıklaması yapıldı.

ANADOLU EFES'TEN İSMAİL ŞENOL DUYURUSU

"Sportif Direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz."

İSMAİL ŞENOL ZOR BİR ADIM ATMIŞTI

Deneyimli spiker, spor medyasındaki uzun yılların ardından sahaya geçmiş ve oyunun içinde yer almıştı.