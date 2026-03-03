Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Anadolu Efes yönetiminde büyük değişiklik: İsmail Şenol'a veda edildi!

Anadolu Efes'te inişli çıkışlı sezonun faturası ağır oldu. Kulüp yönetimi, sportif direktör İsmail Şenol'la yolları ayırma kararı aldı.

Anadolu Efes yönetiminde büyük değişiklik: İsmail Şenol'a veda edildi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 19:57

Anadolu Efes'te İsmail Şenol dönemi sona erdi. Mavi beyazlıların yapılanmasını tasarlayan genç yönetici için veda açıklaması yapıldı.

Anadolu Efes yönetiminde büyük değişiklik: İsmail Şenol'a veda edildi!

ANADOLU EFES'TEN İSMAİL ŞENOL DUYURUSU

"Sportif Direktörümüz Sayın İsmail Şenol ile yapılan görüşmeler ışığında birlikte çalışmayı sonlandırmayı ortak bir şekilde kararlaştırdığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Anadolu Efes Kulübü ailesi olarak kendisine, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz."

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/2028742657208447052?s=20

İSMAİL ŞENOL ZOR BİR ADIM ATMIŞTI

Deneyimli spiker, spor medyasındaki uzun yılların ardından sahaya geçmiş ve oyunun içinde yer almıştı.

Anadolu Efes yönetiminde büyük değişiklik: İsmail Şenol'a veda edildi!

Sıkça Sorulan Sorular

TEMSİLCİMİZ AVRUPA'DA NE DURUMDA?
Anadolu Efes, an itibarıyla 17. sırada yer alıyor.
