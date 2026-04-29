Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

9 gollü maçta kazanan PSG! Fransa temsilcisi, Bayern Münih'i 5-4 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Fransa temsilcisi PSG ile Almanya temsilcisi Bayern Münih, Fransa'da kozlarını paylaştı. Nefesleri kesen ve 9 golün atıldığı dev maç, PSG'nin 5-4'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

9 gollü maçta kazanan PSG! Fransa temsilcisi, Bayern Münih'i 5-4 yendi
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 00:18

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya ekibi Bayern Münih, yarı final ilk maçında Fransa'da kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

9 gollü maçta kazanan PSG! Fransa temsilcisi, Bayern Münih'i 5-4 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih'i sahasında 5-4 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.
Bayern Münih, Harry Kane'in penaltısıyla 1-0 öne geçti.
PSG'de Kvaratskhelia (2), Joao Neves ve Ousmane Dembele (2) golleri kaydetti.
Bayern Münih adına golleri Michael Olise, Upamecano ve Luis Diaz attı.
Toplam 9 gollü maç, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerin en gollü maçı oldu.
İlk yarıda atılan 5 gol de bir ilk yarı final maçı için rekor olarak kayıtlara geçti.
9 gollü maçta kazanan PSG! Fransa temsilcisi, Bayern Münih'i 5-4 yendi

Bayern Münih, mücadelenin 17. dakikasında Harry Kane'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. PSG, maçın 24. dakikasında Kvaratskhelia ile eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu.

Fransız ekibi, karşılaşmanın 33. dakikasında Joao Neves'in golüyle öne geçerken Bayern Münih, 41. dakikada Michael Olise'nin golüyle skora yeniden dengeyi getirdi ve durum 2-2 oldu.

9 gollü maçta kazanan PSG! Fransa temsilcisi, Bayern Münih'i 5-4 yendi

PSG, ilk yarının duraklama dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Ousmane Dembele meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve devre arasına PSG'nin 3-2'lik üstünlüğüyle girildi.

9 gollü maçta kazanan PSG! Fransa temsilcisi, Bayern Münih'i 5-4 yendi

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan PSG, 56. dakikada Kvaratskhelia ve 59. dakikada Dembele'nin golleriyle skor 5-2'ye getirdi.

Üç farklı yenik duruma düşmesine rağmen maçtan kopmayan Bayern Münih, 65. dakikada Upamecano ve 70. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle farkı 1'e indirdi ve skor 5-4 oldu.

9 gollü maçta kazanan PSG! Fransa temsilcisi, Bayern Münih'i 5-4 yendi

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve PSG, 9 gollü maçta sahasında Bayern Münih'i 5-4 yenmeyi başararak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

9 gollü maçta kazanan PSG! Fransa temsilcisi, Bayern Münih'i 5-4 yendi

Bayern Münih ile PSG arasındaki rövanş mücadelesi 6 Mayıs Çarşamba günü Almanya'da oynanacak. Yarı finali geçen ekip, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. "Devler Ligi"nde final mücadelesi 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.

DEV MAÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

İlk 45 dakikası 5 gole sahne olan PSG - Bayern Münih mücadelesi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk devresinde 5 gol olan ilk yarı final maçı oldu.

90 dakikasında ise 9 gol atılan dev karşılaşma aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerde oynanan en gollü maç oldu.

