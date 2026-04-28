Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeauge'de Final Four (Dörtlü Final) öncesi play-off maçlarının heyecanı başladı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, play-off serisi ilk maçında İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i devirdi! Sarı-lacivertlilerden 89-78'lik galibiyet Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında Zalgiris'i 89-78'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko, play-off serisi ilk maçında İstanbul'da Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaştı. İlk periyodu 22-20 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkararak soyunma odasına 47-29 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Zalgiris'in farkı azaltmasına rağmen Fenerbahçe, çeyreği 65-57 önde bitirdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, maçı 89-78 kazandı. Seride üç galibiyete ulaşacak takım Final Four'a yükselecek. Play-off serisinin ikinci maçı 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Maça istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko karşısında Williams-Goss'un yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Zalgiris, 5. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı ve skor 4-10 oldu. Savunmasını sertleştirerek oyunu dengeleyen sarı-lacivertli takım, Baldwin'in basketiyle 8. dakikada 15-14 öne geçti. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Tarık Biberovic ile bitime 1 saniye kala 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, Zalgiris'e fazla sayı şansı tanımadı. Fenerbahçe Beko, Melli'nin pota altından kaydettiği basketle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı ve skor 34-23 oldu. Sarı-lacivertli ekip, başından sonuna üstün oynadığı ve 3'ü Tarık'tan olmak üzere dış atışlardan 5 kez isabet bulduğu bu periyodu 47-29 önde tamamlayarak soyunma odasına 18 sayılık avantajla gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, savunmada ve hücumda organize olmakta zorlandı. Williams-Goss ve Wright ile üst üste sayılar bulan Zalgiris, 26. dakikada farkı 6'ya kadar indirdi ve skor 51-45'e geldi. Sarı-lacivertliler, Litvanya temsilcisinin daha üstün oynadığı bu çeyreği 65-57 önde bitirdi.

Dördüncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, ilk 3,5 dakikada Zalgiris'in sadece 3 sayı bulmasına izin verdi. Deneyimli oyuncu De Colo'nun da devreye girmesiyle hücumda daha iyi organize olan sarı-lacivertliler, Melli'nin peş peşe kaydettiği basketle 26. dakikada 17 sayılık fark yakaladı ve skor 77-60 oldu. Fenerbahçe'ye Williams-Goss ve Francisco'nun kazandırdığı sayılarla çabuk yanıt veren Zalgiris, 38. dakikada farkı 7'ye indirerek skoru 83-76'ya getirdi.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 89-78 galip ayrıldı ve play-off serisinde 1-0 öne geçti.

Seride üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four'a (Dörtlü Final) yükseleceği play-off serisinin ikinci müsabakası, 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.