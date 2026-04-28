BKT EuroCup'ta final serisinin heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş GAİN, ilk maçta sahasında 72-60'lık skorla kaybettiği Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a, final serisinin ikinci maçında deplasmanda konuk oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş, EuroCup finalinde kaybetti! Siyah-beyazlılar sezonu ikincilikle tamamladı BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Cosea JL Bourg'a 73-71 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptırdı ve organizasyonu ikincilikle tamamladı. Final serisinin ilk maçını evinde 72-60 kaybeden Beşiktaş GAİN, ikinci maça 1-0 geride başladı. İlk periyodu Cosea JL Bourg 25-17 önde tamamlarken, Beşiktaş devreyi 40-38 önde bitirdi. Üçüncü çeyreğin sonunda Cosea JL Bourg 55-52 üstünlüğü yakaladı. Son periyotta Cosea JL Bourg, Mokoka'nın son saniye sayısıyla maçı 73-71 kazandı. Bu sonuçla Cosea JL Bourg, seriyi 2-0 yaparak şampiyon oldu.

Beşiktaş'ın 1-0 yenik durumda bulunduğu serinin ikinci maçı, Ekinox Salonu'nda oynandı. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikası 11-9 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinin etkili hücumlarını durdurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, 8. dakikanın başında farkın 10 sayıya çıkmasını önleyemedi ve skor 23-13 oldu. Kalan bölüm dengeli geçerken ilk çeyrek 25-17 Fransa temsilcisinin üstünlüğüyle kapandı.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle giren Beşiktaş, 11. dakika biterken skoru 25-22'ye getirdi ve farkı 3 sayıya indirdi. Siyah-beyazlılar, ritim bulduğu mücadelenin 15. dakikasında 29-29 eşitliği sağladı. Yakaladığı 6-0'lık seriyle Beşiktaş'ın öne geçmesini engelleyen Cosea JL Bourg, 18. dakikada skoru 35-29'a getirdi. Rakibine 11-0'lık seriyle karşılık veren Beşiktaş, ilk yarının bitimine 46 saniye kala 5 sayı farkla 40-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, devre arasına 40-38 önde girdi.

Devre arası öncesinde yakaladığı ritmi ikinci yarıya da yansıtan Beşiktaş, 6-0'lık seriyle başladı. Siyah-beyazlılar, 22. dakikada skoru 38-46 yaparak farkı 8 sayıya çıkardı. Temposunu sürdüremeyen Beşiktaş, rakibinin öne geçmesine engel olamadı ve periyodu 55-52 geride bitirdi.

Ev sahibi takım, farkı birkaç kez 7 sayıya kadar çıkardığı son çeyreğin büyük bölümünde skor üstünlüğünü korudu. Geri dönmeye çalışan Beşiktaş, bitime 15 saniye kala Mathews'ın 3 sayılık basketiyle 71-71 beraberliği yakaladı. Hücum sırasını iyi değerlendiren Cosea JL Bourg, Mokoka'nın bitime 1 saniye kala turnikesiyle skoru 73-71 yaptı. Kalan süre Beşiktaş için yeterli olmadı ve ev sahibi ekip parkeden galip ayrıldı.

Bu sonuçla final serisinde durumu 2-0 yapan Cosea JL Bourg, BKT EuroCup'ta şampiyon oldu. Beşiktaş GAİN ise organizasyonu ikincilikle tamamladı.