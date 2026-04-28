Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş, EuroCup finalinde kaybetti! Siyah-beyazlılar sezonu ikincilikle tamamladı

BKT EuroCup final serisinde ikinci maç heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve İstanbul'daki ilk maçta rakibine yenilerek seride 1-0 geriye düşen Beşiktaş GAİN, ikinci maçta Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk oldu. Mücadeleyi 73-71'lik skorla kazanan Cosea JL Bourg, EuroCup'ta şampiyon olurken Beşiktaş GAİN sezonu ikincilikle tamamladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş, EuroCup finalinde kaybetti! Siyah-beyazlılar sezonu ikincilikle tamamladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 00:26

BKT EuroCup'ta final serisinin heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş GAİN, ilk maçta sahasında 72-60'lık skorla kaybettiği Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a, final serisinin ikinci maçında deplasmanda konuk oldu.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş, EuroCup finalinde kaybetti! Siyah-beyazlılar sezonu ikincilikle tamamladı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Cosea JL Bourg'a 73-71 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptırdı ve organizasyonu ikincilikle tamamladı.
Final serisinin ilk maçını evinde 72-60 kaybeden Beşiktaş GAİN, ikinci maça 1-0 geride başladı.
İlk periyodu Cosea JL Bourg 25-17 önde tamamlarken, Beşiktaş devreyi 40-38 önde bitirdi.
Üçüncü çeyreğin sonunda Cosea JL Bourg 55-52 üstünlüğü yakaladı.
Son periyotta Cosea JL Bourg, Mokoka'nın son saniye sayısıyla maçı 73-71 kazandı.
Bu sonuçla Cosea JL Bourg, seriyi 2-0 yaparak şampiyon oldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Beşiktaş'ın 1-0 yenik durumda bulunduğu serinin ikinci maçı, Ekinox Salonu'nda oynandı. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikası 11-9 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinin etkili hücumlarını durdurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, 8. dakikanın başında farkın 10 sayıya çıkmasını önleyemedi ve skor 23-13 oldu. Kalan bölüm dengeli geçerken ilk çeyrek 25-17 Fransa temsilcisinin üstünlüğüyle kapandı.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle giren Beşiktaş, 11. dakika biterken skoru 25-22'ye getirdi ve farkı 3 sayıya indirdi. Siyah-beyazlılar, ritim bulduğu mücadelenin 15. dakikasında 29-29 eşitliği sağladı. Yakaladığı 6-0'lık seriyle Beşiktaş'ın öne geçmesini engelleyen Cosea JL Bourg, 18. dakikada skoru 35-29'a getirdi. Rakibine 11-0'lık seriyle karşılık veren Beşiktaş, ilk yarının bitimine 46 saniye kala 5 sayı farkla 40-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, devre arasına 40-38 önde girdi.

Devre arası öncesinde yakaladığı ritmi ikinci yarıya da yansıtan Beşiktaş, 6-0'lık seriyle başladı. Siyah-beyazlılar, 22. dakikada skoru 38-46 yaparak farkı 8 sayıya çıkardı. Temposunu sürdüremeyen Beşiktaş, rakibinin öne geçmesine engel olamadı ve periyodu 55-52 geride bitirdi.

Ev sahibi takım, farkı birkaç kez 7 sayıya kadar çıkardığı son çeyreğin büyük bölümünde skor üstünlüğünü korudu. Geri dönmeye çalışan Beşiktaş, bitime 15 saniye kala Mathews'ın 3 sayılık basketiyle 71-71 beraberliği yakaladı. Hücum sırasını iyi değerlendiren Cosea JL Bourg, Mokoka'nın bitime 1 saniye kala turnikesiyle skoru 73-71 yaptı. Kalan süre Beşiktaş için yeterli olmadı ve ev sahibi ekip parkeden galip ayrıldı.

Bu sonuçla final serisinde durumu 2-0 yapan Cosea JL Bourg, BKT EuroCup'ta şampiyon oldu. Beşiktaş GAİN ise organizasyonu ikincilikle tamamladı.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.