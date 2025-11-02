A Milli Hentbol Erkek Milli Takımı ikinci turda! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni devirdiler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A Milli Erkek Hentbol TAkım, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya geldi.
Müsabakayı Moldova'dan Dorian Sirbu-Victor Serdiuc hakem çifti yönetti. Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan mücadelede milliler, ilk yarısını 22-10 üstün tamamladığı karşılaşmayı 35-19'lik skorla kazandı.
Ay-yıldızlılar maç sonucuna göre Avrupa Elemeleri 2. Aşama'ya adını yazdırdı.