TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 23:09

A Milli Takım, Belçika maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta 5. hafta maçında perşembe günü İzmir'de Belçika, 6. hafta maçında ise pazar günü deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Belçika ve Fransa maçları öncesinde bugün İstanbul'da toplanan ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
A Milli Takım, Belçika maçı hazırlıklarına başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 23:09

'nde 5. ve 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden , 5. hafta maçında perşembe günü 'de , 6. hafta maçında ise pazar günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Takım, Belçika maçı hazırlıklarına başladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, dün kulüp takımlarıyla oynadıkları müsabakalarda belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular Ebubekir Uçar Spor Salonu'nda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise Sergen Yalçın yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda çalıştı.

A Milli Takım, Belçika maçı hazırlıklarına başladı

Isınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve dar alan oyunlarıyla sona erdi. Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalıştı. Öte yandan idmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da izledi.

A Milli Takım, Belçika maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye, yarın saat 17.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla UEFA Uluslar Ligi maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç
Dusan Vlahovic krizi patladı! Sırp golcüyle ilgili flaş gelişme
ETİKETLER
#fransa
#izmir
#Belçika
#A Milli Takım
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.