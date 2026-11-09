A Milli Takım, Belçika maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. ve 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, 5. hafta maçında perşembe günü İzmir'de Belçika, 6. hafta maçında ise pazar günü deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, dün kulüp takımlarıyla oynadıkları müsabakalarda belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular Ebubekir Uçar Spor Salonu'nda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise Sergen Yalçın yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda çalıştı.

Isınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve dar alan oyunlarıyla sona erdi. Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalıştı. Öte yandan idmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da izledi.

Türkiye, yarın saat 17.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla UEFA Uluslar Ligi maçlarının hazırlıklarına devam edecek.