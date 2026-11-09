TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 22:27

Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sakatlığının ardından sol dizinden ameliyat edilen Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti. Golcü futbolcunun, sarı-kırmızılıların 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Aston Villa maçında forma giyebileceği belirtildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 22:27

Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı topladığı 28 puanla lider olarak tamamlayan 'da Nijeryalı yıldız , sarı-kırmızılıların 3 Kasım'da Stuttgart ile oynadığı karşılaşmasında sakatlanmış ve 7 Kasım'da ameliyat edilmişti.

Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç

Galatasaray'ın ligin 11. haftasında sahasında oynadığı Amedspor maçının kadrosuna alınmayan Osimhen'in, sol dizinde esneme oluştuğu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği bildirilmişti. 27 yaşındaki golcü, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edilmişti.

Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e 'Geçmiş olsun.' diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç

OSIMHEN NE ZAMAN FORMA GİYECEK?

Sol dizinden ameliyat edilen Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merakla beklenirken konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç

Fanatik'te yer alan habere göre, Osimhen'in milli aranın hemen ardından 'ta oynanacak olan maçında forma giymesinde bir sakınca görülmüyor. Haberde, sarı-kırmızılıların Osimhen'i bu maçta riske etmeyeceği ve yıldız golcünün Aston Villa mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.

Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 11 maçta forma giydi. Nijeryalı yıldız, bu maçlarda 10 gol atarken 3 asist yapmayı başardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dusan Vlahovic krizi patladı! Sırp golcüyle ilgili flaş gelişme
Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları üzen açıklama! Uruguaylı yıldızdan ayrılık sinyali
ETİKETLER
#galatasaray
#victor osimhen
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#samsunspor
#rams park
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.