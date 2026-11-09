Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! İşte Osimhen'in formasına kavuşacağı maç

Trendyol Süper Lig'de 11. haftayı topladığı 28 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların 3 Kasım'da Stuttgart ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanmış ve 7 Kasım'da ameliyat edilmişti.

Galatasaray'ın ligin 11. haftasında sahasında oynadığı Amedspor maçının kadrosuna alınmayan Osimhen'in, sol dizinde esneme oluştuğu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiği bildirilmişti. 27 yaşındaki golcü, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edilmişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e 'Geçmiş olsun.' diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

OSIMHEN NE ZAMAN FORMA GİYECEK?

Sol dizinden ameliyat edilen Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merakla beklenirken konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Osimhen'in milli aranın hemen ardından RAMS Park'ta oynanacak olan Samsunspor maçında forma giymesinde bir sakınca görülmüyor. Haberde, sarı-kırmızılıların Osimhen'i bu maçta riske etmeyeceği ve yıldız golcünün Aston Villa mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 11 maçta forma giydi. Nijeryalı yıldız, bu maçlarda 10 gol atarken 3 asist yapmayı başardı.