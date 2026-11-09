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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:57

Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları üzen açıklama! Uruguaylı yıldızdan ayrılık sinyali

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, ülkesinde katıldığı bir programda geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boca Juniors'a transfer olma hayaliyle ilgili konuşan Torreira, "Boca'da oynama hayalim geleceğe yönelik" diyerek Galatasaray formasına saygı duymak zorunda olduğunu ve düşüncesinin sözleşmesinin sonuna kadar sarı-kırmızılılarda kalmak olduğunu belirtti.

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Editor
 Yasin Aşan
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Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları üzen açıklama! Uruguaylı yıldızdan ayrılık sinyali
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 18:57

'de geçtiğimiz 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da topladığı 28 puanla 11. haftanın ardından liderlik koltuğunda oturan 'da Uruguaylı orta saha oyuncusu , gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları üzen açıklama! Uruguaylı yıldızdan ayrılık sinyali

Sarı-kırmızılılara transfer olduğu 2022 yılından bu yana istikrarlı bir performans ortaya koyan ve orta sahanın vazgeçilmez ismi haline gelen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 14 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları üzen açıklama! Uruguaylı yıldızdan ayrılık sinyali

TORREIRA'DAN FLAŞ SÖZLER

Gösterdiği etkili performansın ardından Uruguay Milli Takımı'na seçilen Lucas Torreira, ülkesinde katıldığı bir programda dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Torreira, milli takıma yeniden davet edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken 'a transfer olma hayali ve Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuştu.

Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları üzen açıklama! Uruguaylı yıldızdan ayrılık sinyali

Milli takıma çağrılmasıyla ilgili konuşan Torreira, "Milli Takım'a her döndüğümde ve özellikle ülkemde yeniden oynama fırsatı bulduğumda çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı. Milli takım ile taraftarlar arasındaki bağı yeniden güçlendirmek istediklerini söyleyen tecrübeli oyuncu, "İnsanlara yeniden yaklaşmak ve onların bu oyuncu grubunun bir parçası olduklarını hissetmelerini istiyoruz. Milli Takım'ın imajını değiştirmek istiyoruz." dedi.

Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları üzen açıklama! Uruguaylı yıldızdan ayrılık sinyali

BOCA JUNIORS'A TRANSFER OLACAK MI?

4 yılı aşkın süredir Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline gelen Torreira, Boca Juniors'a transfer olma isteğiyle ilgili de konuştu.

Galatasaray'a saygı duyduğunun altını çizen Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Kulübümde çok önemli bir dönem geçiriyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Düşüncem, sözleşmemin sonuna kadar burada kalmak. Boca'da oynama hayalim ise geleceğe yönelik." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları üzen açıklama! Uruguaylı yıldızdan ayrılık sinyali

Türkiye'de yaşanan zor döneme de değinen Torreira, Galatasaray'ın kendisine verdiği desteği unutmadığını belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de yaşadığımız zor dönem benim için kolay değildi. Ancak Galatasaray bana çok yakın davrandı ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz ve kulübüme minnettarım" diye konuştu.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Lucas Torreira
#Futbol
#trendyol süper lig
#boca juniors
#Uruguay Milli Takımı
#Spor
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