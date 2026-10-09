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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 00:22

A Milli Takım'a kötü haber! FIFA tarafından resmen açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım, ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak gerileyerek 1563 puanla 31. sırada yer aldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
A Milli Takım'a kötü haber! FIFA tarafından resmen açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 00:22

Uluslararası Federasyonları Birliğinden () önemli bir açıklama geldi. FIFA, ekim ayı dünya sıralamasını duyurdu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçta sırasıyla 'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya ve 3-1'lik skorlarla mağlup olan , ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak gerileyerek 1563 puanla 31. sırada yer aldı.

A Milli Takım'a kötü haber! FIFA tarafından resmen açıklandı

Ay-yıldızlıların, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa 1958 puanla üçüncü, Belçika 1779 puanla sekizinci ve İtalya 1713 puanla 15. sıradaki yerlerini korudu.

İLK SIRADAKİ İSPANYA'NIN YERİ DEĞİŞMEDİ

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2011 puanlı 'nın birinci, 2026 Dünya Kupası finalisti 1972 puanlı 'in ikinci, 1958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve 1925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise iki basamak yükselerek 1807 puanla beşinci sırada yer aldı.

Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

1. İspanya: 2011.57 puan
2. Arjantin: 1972.80 puan
3. Fransa: 1958.86 puan
4. İngiltere: 1925.59 puan
5. Portekiz: 1807.69 puan
6. Brezilya: 1806.51 puan
5. Fas: 1805.34 puan
8. Belçika: 1779.17 puan
9. Hollanda: 1778.61 puan
10. Meksika: 1738.48 puan

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ETİKETLER
#fransa
#İspanya
#A Milli Takım
#Arjantin
#Futbol
#fıfa
#Spor
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