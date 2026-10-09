A Milli Takım'a kötü haber! FIFA tarafından resmen açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinden (FIFA) önemli bir açıklama geldi. FIFA, ekim ayı dünya sıralamasını duyurdu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçta sırasıyla Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya ve 3-1'lik skorlarla mağlup olan A Milli Takım, ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak gerileyerek 1563 puanla 31. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlıların, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa 1958 puanla üçüncü, Belçika 1779 puanla sekizinci ve İtalya 1713 puanla 15. sıradaki yerlerini korudu.

İLK SIRADAKİ İSPANYA'NIN YERİ DEĞİŞMEDİ

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2011 puanlı İspanya'nın birinci, 2026 Dünya Kupası finalisti 1972 puanlı Arjantin'in ikinci, 1958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve 1925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise iki basamak yükselerek 1807 puanla beşinci sırada yer aldı.

Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

1. İspanya: 2011.57 puan

2. Arjantin: 1972.80 puan

3. Fransa: 1958.86 puan

4. İngiltere: 1925.59 puan

5. Portekiz: 1807.69 puan

6. Brezilya: 1806.51 puan

5. Fas: 1805.34 puan

8. Belçika: 1779.17 puan

9. Hollanda: 1778.61 puan

10. Meksika: 1738.48 puan