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Spor
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:54

A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Aral Şimşir hakkında flaş bir açıklama yayımladı. TFF, Şimşir'in sakatlığı nedeniyle Belçika ve Fransa ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. İşte detaylar...

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Editor
 Baran Aksoy
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A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 14:54

A Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde ve ile oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrılan Aral Şimşir hakkında TFF'den açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Federasyon, Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım'a davet edildiği aday kadrodan çıkarıldı.
Futbolcunun kampa katılımını takiben A Millî Takım sağlık ekibi tarafından tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri yapıldı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak müsabakalarda süre almasının uygun olmadığı tespit edildi.
Oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda Aral Şimşir'in tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, Aral Şimşir'in kampa katıldığı günden itibaren tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçlerinin sağlık ekibince yürütüldüğü belirtildi.

A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

MAÇTA OYNAMASI UYGUN BULUNMADI

Sürecin ardından yapılan değerlendirmede Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edildiğini belirtilen açıklama şu şekilde; 

Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu"

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#fransa
#Belçika
#A Milli Takım
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Aral Şimşir
#Spor
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