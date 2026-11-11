A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

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İstanbul
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrılan Aral Şimşir hakkında TFF'den açıklama geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, Aral Şimşir'in kampa katıldığı günden itibaren tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçlerinin A Milli Takım sağlık ekibince yürütüldüğü belirtildi.
Sürecin ardından yapılan değerlendirmede Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edildiğini belirtilen açıklama şu şekilde;
Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu"