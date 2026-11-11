A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrılan Aral Şimşir hakkında TFF'den açıklama geldi.

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HABERİN ÖZETİ A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı Federasyon, Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım'a davet edildiği aday kadrodan çıkarıldı. Futbolcunun kampa katılımını takiben A Millî Takım sağlık ekibi tarafından tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak müsabakalarda süre almasının uygun olmadığı tespit edildi. Oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda Aral Şimşir'in tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, Aral Şimşir'in kampa katıldığı günden itibaren tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçlerinin A Milli Takım sağlık ekibince yürütüldüğü belirtildi.

MAÇTA OYNAMASI UYGUN BULUNMADI

Sürecin ardından yapılan değerlendirmede Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edildiğini belirtilen açıklama şu şekilde;

Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için A Millî Takım'a davet edilen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Futbolcumuzun kampa katılımını takiben tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Millî Takım sağlık ekibince yapılarak, ilerlemesine ilişkin güncel durumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında süre almasının uygun olmayacağı tespit edilerek, oyuncu sağlığını koruma prensibi doğrultusunda millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu"