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Spor
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:00

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt için karar verildi

Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıklayarak, Hollandalı çalıştırıcıya veda etti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz." denildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt için karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:00

Kulübü, ile yolların ayrıldığını açıklayarak, Hollandalı çalıştırıcıya veda etti.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt için karar verildi

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Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hollandalı çalıştırıcıya veda edildiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! Fenerbahçe'de Dirk Kuyt için karar verildi"

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt için karar verildi


NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de sezona yardımcı antrenör olarak başlayan, İsmail Kartal'ın istifası ardından ise Alanyaspor ve Liverpool maçlarında teknik sorumlu olarak görev yapan Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu döneminde görevine devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

 

https://x.com/Fenerbahce/status/2120426519918993882?a=7amf1TrbKyjFt0Ddihc&s=20

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