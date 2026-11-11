Fenerbahçe'de Dirk Kuyt için karar verildi

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İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıklayarak, Hollandalı çalıştırıcıya veda etti.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! "
Fenerbahçe'de sezona yardımcı antrenör olarak başlayan, İsmail Kartal'ın istifası ardından ise Alanyaspor ve Liverpool maçlarında teknik sorumlu olarak görev yapan Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu döneminde görevine devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.
https://x.com/Fenerbahce/status/2120426519918993882?a=7amf1TrbKyjFt0Ddihc&s=20