2026 Dünya Kupası yolculuğumuz için son 1 maç kalırken, millilerden de değerlendirmeler geldi. Esasen ise yıldızlarımız, kritik sürecin farklı detaylarına değindi.

HABERİN ÖZETİ A Milli Takım'da galibiyet röportajları: Play-off finali gündemi başladı! Türkiye A Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde kritik bir galibiyet almasının ardından oyuncular açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu, sakatlıktan döndüğünü ve Inter'e teşekkür ettiğini belirtti. Arda Güler, ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istediklerini vurguladı. Ferdi Kadıoğlu, gol pozisyonunu önceden konuştuklarını ifade etti. Kenan Yıldız, play-off finali için iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 'MIRCEA LUCASCU' AYRINTISI!

"Sakatlıktan döneli 1.5 ay oldu. Moralim biraz bozuktu. Üst üste fiziksel sorunlar yaşadım. Hep ayakta durmaya çalıştım. Sakatlıktan döndüm, ödem oldu. Hep moralimi yüksek tuttum. Bu maça hep hazır olmak istedim. Inter'e teşekkür etmek istiyorum, bana çok yardımcı oldular. Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıda arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu."

ARDA GÜLER SON MAÇI İŞARET ETTİ

"Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

FERDİ KADIOĞLU DA KONUŞMAYI HATIRLATTI

"Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!"

KENAN YILDIZ'DAN PLAY-OFF FİNALİ KRİTİĞİ

"İlk yarıda çok geride beklediler. İkinci yarı daha iyiydik. İtalya'da da sürekli pres yapılıyor bana ama ben hep daha iyisi için çalışıyorum. Kosova ya da Slovakya fark etmez. İkisi de iyi takımlar, iyi hazırlanmamız lazım. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. İnşallah her şey çok daha iyi olur."