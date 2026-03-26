Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

A Milli Takım'da galibiyet röportajları: Play-off finali gündemi başladı!

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 ile geçti ve play-off etabında finale yükseldi. A Milli Takım'ın yıldızları, galibiyet sonrasında TV8'e önemli açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 22:50

2026 Dünya Kupası yolculuğumuz için son 1 maç kalırken, millilerden de değerlendirmeler geldi. Esasen ise yıldızlarımız, kritik sürecin farklı detaylarına değindi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Türkiye A Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde kritik bir galibiyet almasının ardından oyuncular açıklamalarda bulundu.
Hakan Çalhanoğlu, sakatlıktan döndüğünü ve Inter'e teşekkür ettiğini belirtti.
Arda Güler, ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istediklerini vurguladı.
Ferdi Kadıoğlu, gol pozisyonunu önceden konuştuklarını ifade etti.
Kenan Yıldız, play-off finali için iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 'MIRCEA LUCASCU' AYRINTISI!

"Sakatlıktan döneli 1.5 ay oldu. Moralim biraz bozuktu. Üst üste fiziksel sorunlar yaşadım. Hep ayakta durmaya çalıştım. Sakatlıktan döndüm, ödem oldu. Hep moralimi yüksek tuttum. Bu maça hep hazır olmak istedim. Inter'e teşekkür etmek istiyorum, bana çok yardımcı oldular. Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıda arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu."

ARDA GÜLER SON MAÇI İŞARET ETTİ

"Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

FERDİ KADIOĞLU DA KONUŞMAYI HATIRLATTI

"Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!"

KENAN YILDIZ'DAN PLAY-OFF FİNALİ KRİTİĞİ

"İlk yarıda çok geride beklediler. İkinci yarı daha iyiydik. İtalya'da da sürekli pres yapılıyor bana ama ben hep daha iyisi için çalışıyorum. Kosova ya da Slovakya fark etmez. İkisi de iyi takımlar, iyi hazırlanmamız lazım. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. İnşallah her şey çok daha iyi olur."

Sıkça Sorulan Sorular

ROMANYA NASIL BİR OYUN TERCİH ETTİ?
Rumenler, İstanbul deplasmanında savunmaya ağırlık verdi ve derin bir defans hattı oluşturdu.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.