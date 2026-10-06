Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 01:41
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 01:47

A Milli Takım'da Montella, İtalya yenilgisinin ardından konuştu! "Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz"

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçında dördüncü yenilgisini yaşayan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kesin hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimkeri kendilerini geliştirmek için kullanacaklarını belirten Montella, "Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
A Milli Takım'da Montella, İtalya yenilgisinin ardından konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 01:41
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 01:47

, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetti ve Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında dördüncü yenilgisini yaşadı.

HABERİN ÖZETİ

A Milli Takım'da Montella, İtalya yenilgisinin ardından konuştu! "Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz"

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 yenilerek dördüncü maçında dördüncü yenilgisini aldı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, maçın taktiksel olarak iyi oynandığını ancak sonuçların beklendiği gibi olmadığını belirtti.
Montella, eksik oyuncuların varlığını hissettiklerini ve bu maçların kendilerini geliştireceğini ifade etti.
Montella, 2. yarıda İtalya'nın yaptığı değişikliklerin piyasa değerinin yaklaşık 400 milyon euro olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılımıyla beklentilerin yükseldiğini ancak bu 4 maçlık dönemin ayrı tutulması gerektiğini söyledi.
Montella, kolektif bir sorunları olmadığını ancak gol konusunda bir eksiklikleri olduğunu dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

A Milli Takım'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da Montella, İtalya yenilgisinin ardından konuştu! "Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz"

Taktiksel olarak çok iyi oynadıkları bir maç olduğunu belirten Montella, "Eşit bir mücadele, belki bir tık fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Eksiklerimize gelmek gerekirse, her takımda fark oluşturacak eksiklerimiz vardı, onların eksikliklerini hissettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum, bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum, biz bu seviyelere alışık olmadığımızı söylerken deneyim kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum eşit seviyede mücadele gösterdiğimizde gelecek için umut dolu bakabiliyoruz. Gençlerimizle rakibe karşı eşit bir mücadele verdik. Rakibimiz üç tane değişiklik yaptı ve piyasa değerleri 350-400 milyon avro civarı, takım olarak çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

A Milli Takım'da Montella, İtalya yenilgisinin ardından konuştu! "Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz"

"SADECE GOL EKSİĞİMİZ VARDI DİYEBİLİRİM"

"Kesin olarak Dünya Kupası dengemizi genel olarak bozmuş olabilir, ülkemizde de beklentiler yüksekti." ifadesini kullanan Montella, "Beklentiler yükseldikçe hepimiz daha fazlasını istedik. Kendim ve futbolcularımız için gösterilen sevgiyi hala hissettiğimi söyleyebilirim. Bazen stadyumda tepki olabilir... Nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu geliyor. Dört maçın, 3,5 maçını eşit değerde oynadık, gurur duymaları gerekmiyor tabii ki çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ama tabii ki umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Bu seviyede kendimizi tarttığımız bir dönem oldu. Takımda kolektif bir problem olduğunu düşünmüyorum, kolektif oyun problemi olduğunu düşünseydim, bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Belçika maçında da gördük rakip ceza sahasına 40 kez giriyorsunuz, rakip 26 kez. Modern futbolda anlar fark oluşturuyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim, bu olunca da sonuçlar ister istemez aleyhinize dönüyor. Futbolcularımıza gelecekle alakalı umutla bakmalarını söyledim, çünkü ciddi anlamda eşit mücadele ettiler. Rakipler ufak bir hatalarınızı affetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım'da Montella, İtalya yenilgisinin ardından konuştu! "Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz"

"BURADA OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Montella, İtalyan bir gazetecinin "Elde ettiğiniz başarılara rağmen, hak ettiğinizden az değer gördüğünüzü hissediyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Böyle olduğuna inanmıyorum, beklentiler yüksekti mutsuz olmaları çok normal. Örnek vermek gerekirse, kısa bir süre önce bizi getiren uçağın pilotu, mesaj verirken, bizimle gurur duyduğunu ve seneler sonra yaşattığımız güzel duygular için teşekkür ettiğini söyledi. Bu tarz insanlar olduğu sürece işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bu dönem biraz daha üzücü oldu ama yaşattığımız duygular sadece bir başlangıçtı, çünkü fazlasını yapmak istiyoruz. Dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum, bu konuda şanslıyım, çünkü hep kendimi geliştireceğimi biliyorum. Bu meslekte her şey çok çabuk değişebilir ama umutla bakıyorum, çalışmalarıma devam edeceğim. Üç yıllık periyotta oyuncularımız inanılmaz işler başardı, motivasyonumun yüksek olması sebebi oyuncularımın fedakarlıkla yaptığı çalışmalar. Burada olduğum için gururluyum, zamanında farklı teklifler alsam da kaldığım için gerçekten mutluyum. Çünkü oyuncularıma sonuna kadar inanıyorum."

A Milli Takım'da Montella, İtalya yenilgisinin ardından konuştu! "Geleceğe umut dolu bakabiliyoruz"

Montella, gelişmeye devam etmeleri gerektiğini aktararak, "Bu seviyelerde mücadele edebileceğimiz şekilde performanslar vermeliyiz. Bunu deneyim kazanarak yapabiliriz. Neden takımımızdan umutluyum? Çünkü birliktelik içinde olan, oyun kurgularını her şekilde uygulamaya çalışan ve her zaman birbirine yardım eden bir takım olduğumuz için çalışmalarımıza umutla bakıyorum. Modern futbolda bir problemimiz var, herkesin elinde silah olan telefonlar var, genç futbolcularımız okuduklarından maalesef etkilenebiliyorlar, bunlara karşı da en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz, gelişmeye devam ederek istediğimiz noktaya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Roberto Mancini'nin kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Mancini, benim için her zaman bir örnekti. Güzel sözleri söylemesi beni mutlu ediyor. Maçlara gelince sonuçlar bazı anlara bağlı, ceza sahasındaki etkinliğimizi arttırabilirdik. Sonuçlarla alakalı fazla bir şey söyleyemiyorum. Anlık gelişen pozisyonlara bağlı sonuçlar oluştu." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Roberto Mancini'den Montella sözleri! "Montella'nın Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum"
Milli futbolcu Salih Özcan, İtalya yenilgisini değerlendirdi! "Çok üzgünüz"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İtalya
#Türkiye
#Futbol
#vincenzo montella
#avrupa şampiyonası
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.