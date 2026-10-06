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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 01:09
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 01:38

Milli futbolcu Salih Özcan, İtalya yenilgisini değerlendirdi! "Çok üzgünüz"

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu Salih Özcan, "Üzgünüz. Ama şimdi dik durmamız lazım takımla umudumuzu kesmemek lazım. Biliyoruz rakiplerin çok iyi olduğunu ama devam etmemiz lazım ve inşallah iyi günler daha gelir" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Milli futbolcu Salih Özcan, İtalya yenilgisini değerlendirdi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 01:09
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 01:38

, 1. Grup'ta dördüncü maçında deplasmanda ile karşılaştı. , mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetti ve Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında dördüncü yenilgisini yaşadı.

HABERİN ÖZETİ

Milli futbolcu Salih Özcan, İtalya yenilgisini değerlendirdi! "Çok üzgünüz"

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olarak dördüncü maçında dördüncü yenilgisini aldı.
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildi.
Bu sonuçla Türkiye, Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında dördüncü yenilgisini yaşamış oldu.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Salih Özcan, bu seviyede basit hataların pahalıya mal olduğunu belirtti.
Özcan, takım olarak üzgün olduklarını ancak umutlarını kesmemeleri gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

A Milli Takım'da tecrübeli orta saha oyuncusu , karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta bugünkü maçla Türkiye'nin 4 müsabakada 4 yenilgi aldığı hatırlatılan Özcan, şöyle konuştu:

"Açıkçası çok üzgünüz, yani ilk başta umudumuz vardı. Fransa maçına aslında iyi başladık, yüzümüzü gösterdik ama maalesef bu seviyede, yarın bir hata yapsan bile bu seviyede takımlar gerçekten hemen o hatayı alıp gol atıyorlar. Bunu öğrendik ve bunu kabul etmememiz lazım ve inşallah gelecek maçlarda artık başka bir yüzümüzü gösteririz."

Türkiye’nin hem hücumda hem savunmada güçlük çekmesinin nedenleri sorulan Özcan, "Dediğim gibi; bu seviyede basit bir hata yapsan bile takımlar o kadar kaliteli ki, o hatadan hemen gol atıyorlar. Basit hatalar yapmamak lazım, konsantre olmak lazım. Açıkçası ilk maçta Fransa'ya karşı çok iyi oynadık bence. Fransa'ya bakarsanız zorlandılar bize karşı. Öyle oynamamız lazım ama dediğim gibi çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Özcan, soyunma odasındaki havanın nasıl olduğuna ilişkin soruya ise "Hava nasıl olsun dediğim gibi üzgünüz. Ama şimdi dik durmamız lazım takımla umudumuzu kesmemek lazım. Biliyoruz rakiplerin çok iyi olduğunu ama devam etmemiz lazım ve inşallah iyi günler daha gelir." yanıtını verdi.

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#İtalya
#Türkiye
#A Milli Takım
#Futbol
#salih özcan
#Uefa Uluslar A Ligi
#Spor
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