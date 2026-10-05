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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:24

Beşiktaş, derbide Trabzonspor'u mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 90-81'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında derbide Beşiktaş ile Trabzobspor, İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Beşiktaş, mücadeleyi 90-81'lik skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor ise bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, derbide Trabzonspor'u mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 90-81'lik galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:24

'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen kapanış maçında derbide ile , 'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Mücadelenin ilk çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, periyodu 24-17 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin farkı kapatmasının ardından devreye 46-46 eşitlikle girildi.

Beşiktaş, derbide Trabzonspor'u mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 90-81'lik galibiyet

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde yeniden etkili bir ortaya koyan Beşiktaş, son periyoda 72-66 üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan Beşiktaş, sahadan 90-81'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, derbide Trabzonspor'u mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 90-81'lik galibiyet

Beşiktaş, bu sonuçla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Türk Telekom'a konuk olacak. Trabzonspor ise ligin 3. haftasında sahasında Pizza Bulls Bordo Bandırma'yı ağırlayacak.

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#İstanbul
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Basketbol
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi
#Spor
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