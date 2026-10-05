Beşiktaş, derbide Trabzonspor'u mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 90-81'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen kapanış maçında derbide Beşiktaş ile Trabzonspor, İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Mücadelenin ilk çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, periyodu 24-17 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin farkı kapatmasının ardından devreye 46-46 eşitlikle girildi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde yeniden etkili bir basketbol ortaya koyan Beşiktaş, son periyoda 72-66 üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de hata yapmayan Beşiktaş, sahadan 90-81'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, bu sonuçla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Türk Telekom'a konuk olacak. Trabzonspor ise ligin 3. haftasında sahasında Pizza Bulls Bordo Bandırma'yı ağırlayacak.