Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden "Unutulmayacaksın" açıklaması

1969-1975 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Rumen kaleci Ilie Datcu'dan acı haber geldi. Fenerbahçe, Datcu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı.

Fenerbahçe'den Ilie Datcu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu" denildi.

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Ilie Datcu, sarı-lacivertlilerde 3 lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kısa bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve kaleci antrenörlüğü de yapan Ilie Datcu, Türk vatandaşlığına geçerek İlyas Datça adını almıştı.