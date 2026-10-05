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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 18:44

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden "Unutulmayacaksın" açıklaması

1969-1975 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Rumen kaleci Ilie Datcu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu" ifadelerine yer verildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 18:44

1969-1975 yılları arasında 'de forma giyen Rumen kaleci Ilie Datcu'dan acı haber geldi. Fenerbahçe, Datcu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden "Unutulmayacaksın" açıklaması

Fenerbahçe'den Ilie Datcu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu" denildi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden "Unutulmayacaksın" açıklaması

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Ilie Datcu, sarı-lacivertlilerde 3 lig, 1 , 1 , 1 Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden "Unutulmayacaksın" açıklaması

Kısa bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve kaleci antrenörlüğü de yapan Ilie Datcu, Türk vatandaşlığına geçerek İlyas Datça adını almıştı.

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#fenerbahçe
#Futbol
#türkiye kupası
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Ilie Datcu
#Başbakanlık Kupası
#Spor
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