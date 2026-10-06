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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 01:34

Roberto Mancini'den Montella sözleri! "Montella'nın Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum"

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, Türkiye'nin teknik direktörü Vincenzo Montella hakkında konuştu. Mancini, vatandaşı Montella'yı başarılı bulduğunun altını çizerek, "Montella'nın Türk milli takımı ile gerçekten çok güzel iş çıkardığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu takımı dünya kupasına taşıdı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Roberto Mancini'den Montella sözleri!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 01:34

, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dördüncü maçında deplasmanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybederek Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında dördüncü yenilgisini yaşadı.

İtalya'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Roberto Mancini'den Montella sözleri! "Montella'nın Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum"

Roberto Mancini, "Türkiye'nin çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum, yenildiler ama çok zor bir takım, çok iyi oyunculara sahipler. Zor bir maç oynadık. Dokuz oyuncu değiştirdiğiniz zaman oyun gücünüzden bazı şeyler kaybedebiliyorsunuz, tabii zorlandığımız zamanlar oluyor. Topa sahip olmada zorlandık başlarda, sonra ise toparladık ve oyuna ortak olduk. " ifadelerini kullandı.

"MONTELLA'NIN TÜRK MİLLİ TAKIMI İLE GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL İŞ ÇIKARDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye'yi çalıştıran vatandaşı 'yı başarılı bulduğunun altını çizen Mancini, şöyle konuştu:

"Montella'nın Türk milli takımı ile gerçekten çok güzel iş çıkardığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu takımı dünya kupasına taşıdı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı. Türkiye'de harika günlerim geçti, Galatasaray'ı çalıştırdım. Türk Milli Takımı'nın iyi oynadığını düşünüyorum, iyi hatta çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok önemli 3 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Bu akşam olmayanların kim olduğunu biliyorsunuz, böyle durumların bedelini takımlar ödemek zorunda kalıyorlar. Türkiye'deki ilk maçta çok iyi oynadık. Türkiye açısından düşünürsek sahasında 3-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek kolay değildi ama bizi zorlamaya devam etmişlerdi. Bugünse oldukça dengeli bir maç izledik. Montella'nın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum."

Roberto Mancini'den Montella sözleri! "Montella'nın Türkiye'de çok iyi işler yaptığını düşünüyorum"

"ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUM"

Deneyimli teknik adam, İtalya'da göreve geldikten sonra takımın performansının yükselmesine ilişkin, "Gerçekten bugüne kadar işlerin gidişatından ve sonuçların da olumlu olmasından memnunuz. Yola çıktığımız zaman çeyrek final hedefi adına bizi zorlu günler bekliyordu ama şu an karşımızda somut bir hedef var. Benim hakkımda dağıtılan yargılara kulak vermiyorum, eleştirileri dikkate alıyorum. Yoluma devam edeceğim. Türkiye karşısında Scamacca ve Rugeri'yi çıkardım çünkü sarı kartları vardı. Scamacca'nın sahip olduğu teknik özellikleri düşünerek daha fazlasını yapacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mancini, takımının son golünü atan Pio Esposito hakkında ise şunları söyledi:

"Esposito gole, mücadeleye ve zaferlere aç bir oyuncu. Bu onu olağandışı yapıyor. Birkaç yıl içinde çok önemli bir forvet olabilecek. Vieri, Del Piero gibi dünyanın önemli takımlarında oynayabilir. Fizik gücü ve teknik olarak baktığınız zaman çok önemli bir forvet olacağına inanıyorum."

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#İtalya
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#vincenzo montella
#UEFA Uluslar Ligi
#roberto mancini
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