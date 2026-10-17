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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:28

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz formül! TFF'den sürpriz aday: Sadece 2 maçlık gelecek

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ayrılığının yankıları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) flaş bir hamle geldi. Gelecek yıl yapılacak seçimli genel kurul nedeniyle uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istemeyen TFF yönetimi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik Belçika ve Fransa maçları için sürpriz bir geçici formülü masaya yatırdı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz formül! TFF'den sürpriz aday: Sadece 2 maçlık gelecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:28

UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından ile yollarını ayıran 'nda teknik direktör arayışları hız kazandı.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz formül! TFF'den sürpriz aday: Sadece 2 maçlık gelecek

yönetimi, önümüzdeki yıl yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde yeni yönetimi bağlayacak uzun süreli bir anlaşmaya imza atmak istemezken, öncelikli olarak gelecek ay oynanacak iki kritik maça odaklandı.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz formül! TFF'den sürpriz aday: Sadece 2 maçlık gelecek

TFF'DEN GEÇİCİ ÇÖZÜM: SAMET AYBABA GÜNDEMDE

TFF, Uluslar Ligi'nde Kasım ayında oynanacak zorlu ve Fransa karşılaşmaları için geçici bir formül üzerinde uzlaştı. Federasyonun, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü 'yı A Milli Takım'ın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz formül! TFF'den sürpriz aday: Sadece 2 maçlık gelecek

2 MAÇLIK PERFORMANS GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

İki maçlık süreçte takımın sorumluluğunu üstlenmesi beklenen Samet Aybaba'nın bu periyotta alacağı sonuçların, geleceği açısından da belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan ve ardından Beşiktaş'ta takımları koordinatörlüğü görevini üstlenen tecrübeli futbol adamı, Genç Milli Takımlar'daki koordinatörlük görevinin ardından A Milli Takım'ın kulübesine geçmeye hazırlanıyor.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz formül! TFF'den sürpriz aday: Sadece 2 maçlık gelecek

KRİTİK RANDEVULAR 12 VE 15 KASIM'DA

Kritik virajda A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavına 12 Kasım'da Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu mücadelenin hemen ardından 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile kozlarını paylaşacak. TFF'nin bu iki maçlık süreçteki kararı kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

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ETİKETLER
#Belçika
#TFF
#Futbol
#vincenzo montella
#A Milli Futbol Takımı
#samet aybaba
#Spor
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