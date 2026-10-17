A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz formül! TFF'den sürpriz aday: Sadece 2 maçlık gelecek

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İstanbul
UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları hız kazandı.
TFF yönetimi, önümüzdeki yıl yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde yeni yönetimi bağlayacak uzun süreli bir anlaşmaya imza atmak istemezken, öncelikli olarak gelecek ay oynanacak iki kritik maça odaklandı.
TFF, Uluslar Ligi'nde Kasım ayında oynanacak zorlu Belçika ve Fransa karşılaşmaları için geçici bir formül üzerinde uzlaştı. Federasyonun, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'yı A Milli Takım'ın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.
İki maçlık süreçte takımın sorumluluğunu üstlenmesi beklenen Samet Aybaba'nın bu periyotta alacağı sonuçların, geleceği açısından da belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan ve ardından Beşiktaş'ta futbol takımları koordinatörlüğü görevini üstlenen tecrübeli futbol adamı, Genç Milli Takımlar'daki koordinatörlük görevinin ardından A Milli Takım'ın kulübesine geçmeye hazırlanıyor.
Kritik virajda A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavına 12 Kasım'da Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu mücadelenin hemen ardından 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile kozlarını paylaşacak. TFF'nin bu iki maçlık süreçteki kararı kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.