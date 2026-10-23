A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: Şenol Güneş'ten ilk yorum geldi!

A Milli Futbol Takımı'nda hareketli günler tüm hızıyla sürüyor. UEFA Uluslar Ligi’nde alınan üst üste başarısız sonuçların ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile vedalaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dümene Sergen Yalçın’ı getirdi.

4 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Yalçın’ın göreve başlamasının ardından, Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Şenol Güneş’ten ilk değerlendirme geldi.

ŞENOL GÜNEŞ: "BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER, KARAR YETKİLİLERİN"

Trabzon’da bir lisede düzenlenen söyleşi etkinliğine katılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, öğrencilerin ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"A Milli Takım’da göreve Sergen Yalçın başladı. Öncesinde sizinle bir görüşme oldu mu?" sorusunu samimiyetle cevaplayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."

SERGEN YALÇIN, AY-YILDIZLILARIN 27. TÜRK TEKNİK ADAMI OLDU

A Milli Takım kulübesine geçen Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin tarihindeki 27. yerli teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

103 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan A Milli Takım’da bugüne kadar Türk çalıştırıcıların yanı sıra:

4'er Macar ve İtalyan,

3'er İngiliz ve Yugoslav,

2'şer Rumen ve Alman,

1'er İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev yaptı.

Milli takım tarihinin en çok maça çıkan teknik adamı unvanını ise 135 karşılaşmayla Fatih Terim elinde bulunduruyor.

AY-YILDIZLILARIN ÖNÜNDE ZORLU KASIM FİKSTÜRÜ VAR

UEFA Uluslar A Ligi’nde oynadığı ilk 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ve Montella ayrılığına giden süreçte Sergen Yalçın’ı takımın başına getiren ay-yıldızlılar, gruptaki son iki sınavına kasım ayında çıkacak.

12 Kasım: Türkiye - Belçika (İzmir)

15 Kasım: Fransa - Türkiye (Deplasman)

Yeni teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım, kritik Belçika ve Fransa maçlarıyla moral bulmayı ve gruptaki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.