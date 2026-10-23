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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 14:37

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: Şenol Güneş'ten ilk yorum geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Kararın ardından tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: Şenol Güneş'ten ilk yorum geldi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 14:37

'nda hareketli günler tüm hızıyla sürüyor. UEFA Uluslar Ligi’nde alınan üst üste başarısız sonuçların ardından İtalyan teknik adam ile vedalaşan (TFF), dümene ’ı getirdi. 

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: Şenol Güneş'ten ilk yorum geldi!

4 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Yalçın’ın göreve başlamasının ardından, Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden ’ten ilk değerlendirme geldi.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: Şenol Güneş'ten ilk yorum geldi!

ŞENOL GÜNEŞ: "BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER, KARAR YETKİLİLERİN"

Trabzon’da bir lisede düzenlenen söyleşi etkinliğine katılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, öğrencilerin ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"A Milli Takım’da göreve Sergen Yalçın başladı. Öncesinde sizinle bir görüşme oldu mu?" sorusunu samimiyetle cevaplayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: Şenol Güneş'ten ilk yorum geldi!

SERGEN YALÇIN, AY-YILDIZLILARIN 27. TÜRK TEKNİK ADAMI OLDU

A Milli Takım kulübesine geçen Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin tarihindeki 27. yerli teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

103 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan A Milli Takım’da bugüne kadar Türk çalıştırıcıların yanı sıra:

  • 4'er Macar ve İtalyan,
  • 3'er İngiliz ve Yugoslav,
  • 2'şer Rumen ve Alman,
  • 1'er İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev yaptı.

Milli takım tarihinin en çok maça çıkan teknik adamı unvanını ise 135 karşılaşmayla Fatih Terim elinde bulunduruyor.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: Şenol Güneş'ten ilk yorum geldi!

AY-YILDIZLILARIN ÖNÜNDE ZORLU KASIM FİKSTÜRÜ VAR

UEFA Uluslar A Ligi’nde oynadığı ilk 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ve Montella ayrılığına giden süreçte Sergen Yalçın’ı takımın başına getiren ay-yıldızlılar, gruptaki son iki sınavına kasım ayında çıkacak.

  • 12 Kasım: Türkiye - Belçika (İzmir)
  • 15 Kasım: Fransa - Türkiye (Deplasman)

Yeni teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım, kritik Belçika ve Fransa maçlarıyla moral bulmayı ve gruptaki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: Şenol Güneş'ten ilk yorum geldi!
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ETİKETLER
#sergen yalçın
#Futbol
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#A Milli Futbol Takımı
#şenol güneş
#Spor
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