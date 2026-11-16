A Milli Takım'da Sergen Yalçın, Fransa mağlubiyetini değerlendirdi! "Bu maçta öz güven kazandık"

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, 6. ve son hafta maçında deplasmanda Fransa'ya konuk oldu. Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Uluslar Ligi'nde 6. yenilgisini yaşadı ve grubu puansız olarak son sırada tamamladı.

A Milli Takım'da teknik direktör Sergen Yalçın, Fransa müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yalçın, takımı tebrik ederek sözlerine başladı.

Futbolcularının gereken saygıyı hak ettiğini belirten Sergen Yalçın, "Oyun planımız son derece doğruydu. Yedi günde 2 maçı farklı formatla oynadık. Fransa maçında rakibe göre pozisyon aldık. Dünyanın belki de en iyi hücum hattına sahipler ama arka tarafları da sıkıntılıydı. Analizi buna göre yaptık. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük. Bu 6-7 günlük süreç, bizim için çok iyi oldu. Oyun formatlarını belirledik. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı.

Milli takımın bundan sonra rakiplere karşı oyun planı hazırlayacağını vurgulayan Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Oynayacağımız rakiplere karşı oyun planı hazırlıyoruz. Burada olmamızın sebebi o. Rakibi analiz ediyoruz, ona karşı nasıl bir planla sahada olmamız gerektiğine hazırlanıyoruz. Ben Belçika maçının da belli bölümlerinde oyuncuların ciddi reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlara karşı planlarımız tuttu ama sadece skora yansıtamadık. İnanılmaz pozisyonlarımız oldu. Oyun lehimize de olabilirdi, aleyhimize de olabilirdi. Bana göre bu maçta motivasyon kazandık, öz güven kazandık. İnşallah Avrupa Şampiyonası elemeleriyle beraber kazanmaya alışan bir milli takım olacak. Hiç şüpheniz olmasın."