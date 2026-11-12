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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 22:53

A Milli Takım'da Yunus Akgün, Belçika mağlubiyetinin ardından konuştu! "Olumlu havayı zaman geçtikçe sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum"

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5. hafta maçında İzmir'de karşılaştığı Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu Yunus Akgün, "Zaman zaman düşüşlerimiz oldu, zaman zaman çok iyi oynadığımız anlar oldu. Daha hocamızın ilk maçıydı. Hocamızla beraber olumlu havayı zaman geçtikçe sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum" dedi.

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Editor
 Yasin Aşan
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A Milli Takım'da Yunus Akgün, Belçika mağlubiyetinin ardından konuştu!
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 22:53

'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yer alan , 5. hafta maçında 'de ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu ve Uluslar Ligi'nde 5. maçında 5. yenilgisini yaşadı.

Milli futbolcu , Belçika karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 4 askerin şehit olmasıyla ilgili sözlerine başlayan Yunus Akgün, "Şu an bir haber aldık, Malatya'da bir helikopter kazası olmuş. Şehitlerimize baş sağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Maça iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini belirten Yunus, "Zaman zaman oyun içinde düşüşlerimiz oldu. Rakip bizi cezalandırdı. İyi bir reaksiyon verdik, her zaman oyunun içindeydik. İkinci yarıda istediğimiz pozisyonlara girdik aslında ama yararlanamadık. Zaman zaman düşüşlerimiz oldu, zaman zaman çok iyi oynadığımız anlar oldu. Daha hocamızın ilk maçıydı. Hocamızla beraber olumlu havayı zaman geçtikçe sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık, üzgünüz ama iyi bir oyun vardı bence. İzmir halkına da teşekkür ediyorum, muhteşem destekleri vardı. Kısa sürede 1-2 idman yapabildik. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

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