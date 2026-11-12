Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 22:22

Fenerbahçe'de Vargas ile ilgili karar verildi! 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da milli voleybolcu Melissa Vargas ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, yıldız pasör çaprazının sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe'de Vargas ile ilgili karar verildi! 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 22:22

ekiplerinden 'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonunda takıma katılan milli voleybolcu, kendisini 2030 yılına kadar Fenerbahçe'ye bağlayan yeni mukaveleye imza attı.

Fenerbahçe'de Vargas ile ilgili karar verildi! 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun da yer aldı.

Fenerbahçe'de Vargas ile ilgili karar verildi! 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı

FENERBAHÇE'DE KUPALARLA DOLU KARİYER

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Melissa Vargas; 2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi ve Şampiyonlar Kupası, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi ve Kupa Voley, 2024 yılında ise Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Fenerbahçe'de Vargas ile ilgili karar verildi! 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı

ile de önemli başarılara imza atan tecrübeli oyuncu, ay-yıldızlı formayla 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, 2023 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye, İzmir'de Belçika'ya yenildi! A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 5. mağlubiyetini aldı
Beşiktaş'ın eski futbolcusundan acı haber! Evinde rahatsızlanan Kemal Batmaz hayatını kaybetti
ETİKETLER
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Melissa Vargas
#Voleybol
#vodafone sultanlar ligi
#Fenerbahçe Medicana
#Mustafa Aydın Acun
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.