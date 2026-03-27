A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off aşamasındaki rakibi belli oldu: Slovakya-Kosova maçında sürpriz sonuç!

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki son rakibi Kosova oldu. Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale çıkan Türkiye, Slovakya'yı deplasmanda yenen Kosova ile eşleşti.
Slovakya deplasmanına çıkan Kosova, zorlu maçın hemen başında geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 4-3 galip geldi! Bu skorla birlikte play-off aşamasında finale yükselen Kosova, Türkiye'nin rakibi oldu.
2026 Dünya Kupası'na kimin katılacağını belirleyecek olan zorlu maç, 31 Mart Salı günü Kosova'da oynanacak ve A Milli Takım için 2026 Dünya Kupası yolunda son bir sınav anlamına gelecek.