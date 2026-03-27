Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki son rakibi Kosova oldu. Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale çıkan Türkiye, Slovakya'yı deplasmanda yenen Kosova ile eşleşti.

HABERİN ÖZETİ A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off aşamasındaki rakibi belli oldu: Slovakya-Kosova maçında sürpriz sonuç! Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki son rakibi, Slovakya'yı deplasmanda 4-3 yenerek finale çıkan Kosova oldu. Türkiye, Romanya'yı 1-0 mağlup ederek play-off finaline yükseldi. Kosova, Slovakya deplasmanında geriye düşmesine rağmen maçı 4-3 kazandı. 2026 Dünya Kupası'na katılacak takımı belirleyecek Kosova-Türkiye finali 31 Mart Salı günü Kosova'da oynanacak.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF FİNALİNDEKİ RAKİBİ KOSOVA OLDU!

Slovakya deplasmanına çıkan Kosova, zorlu maçın hemen başında geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 4-3 galip geldi! Bu skorla birlikte play-off aşamasında finale yükselen Kosova, Türkiye'nin rakibi oldu.

2026 Dünya Kupası'na kimin katılacağını belirleyecek olan zorlu maç, 31 Mart Salı günü Kosova'da oynanacak ve A Milli Takım için 2026 Dünya Kupası yolunda son bir sınav anlamına gelecek.