Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

A Milli Takım'ın kritik mücadelesine İngiliz hakem: Kosova-Türkiye maçının yönetim ekibi netleşti!

Kosova-Türkiye maçının hakemi belli oldu. 2026 Dünya Kupası play-off final maçında düdük çalacak isim, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan seçildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 21:39

Kosova ve Türkiye arasındaki play-off finalinde kazanan, Dünya Kupası bileti alacak. An itibarıyla heyecanla beklenen müsabakanın hakem kadrosu da netleşti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Kosova ve Türkiye arasındaki play-off final maçını yönetecek hakem kadrosu ve maçın tarihi netleşti.
Kosova ile Türkiye arasındaki play-off final maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Maçın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak.
Kosova ile Türkiye, 31 Mart Salı günü Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇINI MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak final maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ayrıca Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Son olarak da zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi de Christopher Kavanagh olacak.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI İÇİN GERİ SAYIM

Kosova ile Türkiye, 31 Mart Salı günü Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaşacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A Milli Takım'ın play-off finalindeki rakibi Kosova'nın çarpıcı rakamları!
Kosova'nın Türkiye maçı aday kadrosunda Süper Lig'den 3 futbolcu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.