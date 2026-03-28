A Milli Takım'ın kritik mücadelesine İngiliz hakem: Kosova-Türkiye maçının yönetim ekibi netleşti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kosova ve Türkiye arasındaki play-off finalinde kazanan, Dünya Kupası bileti alacak. An itibarıyla heyecanla beklenen müsabakanın hakem kadrosu da netleşti.
Kosova ile Türkiye arasında oynanacak final maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ayrıca Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Son olarak da zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi de Christopher Kavanagh olacak.
Kosova ile Türkiye, 31 Mart Salı günü Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaşacak.