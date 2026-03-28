A Milli Takım'ın kritik mücadelesine İngiliz hakem: Kosova-Türkiye maçının yönetim ekibi netleşti!

Kosova ve Türkiye arasındaki play-off finalinde kazanan, Dünya Kupası bileti alacak. An itibarıyla heyecanla beklenen müsabakanın hakem kadrosu da netleşti.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇINI MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak final maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Ayrıca Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Son olarak da zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi de Christopher Kavanagh olacak.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI İÇİN GERİ SAYIM

Kosova ile Türkiye, 31 Mart Salı günü Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaşacak.