Kosova'nın Türkiye maçı aday kadrosunda Süper Lig'den 3 futbolcu!

Kosova'nın, Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı. Play-off finalindeki rakibimizin kafilesinde, Süper Lig'den 3 futbolcu şans buldu.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 18:34

Türkiye'yi 31 Mart Salı günü Fadil Vokrri Stadı'nda ağırlayacak olan Kosova, aday kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Franco Foda, 2026 Dünya Kupası yolundaki play-off finali için 23 kişilik liste oluşturdu.

KOSOVA'NIN TÜRKİYE MAÇI ADAY KADROSU

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (Tirana), Amir Saipi (Lugano).

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mergim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (TSG 1899 Hoffenheim).

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr).

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriç (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist Kharkiv).

KOSOVA KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR!

Açıklanan listede Corendon Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica ve bir dönem ülkemizde forma giyen Vedat Muriç ile Arijanet Muric yer aldı.

