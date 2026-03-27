Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup etmiş ve play-off etabında final aşamasına yükselmişti. Mücadele sonrasında ise Kosova ile oynanacak final karşılaşmasını basın toplantısında gündeme taşıyan bir gazeteci, Vincenzo Montella'ya olası bir mağlubiyet ihtimalini hatırlatmış ve böyle bir durumda istifa edip etmeyeceğini sormuştu. Ardından da İtalyan çalıştırıcı, gazeteciye farklı bir yaklaşımda bulunmuş ve kendisinin ufak bir hatada istifa edip etmeyeceğini merak etmişti. En nihayetinde ise tüm bu süreçten hareketle Mehmet Demirkol, Vincenzo Montella'nın bakış açısını eleştirdi ve iki farklı pozisyondaki hatanın etkilerinin aynı olmadığını belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mehmet Demirkol'dan Vincenzo Montella'ya net cevap: Romanya maçının ardından gazeteciye sorduğu soru gündem olmuştu! Mehmet Demirkol, Vincenzo Montella'nın gazetecinin hatasıyla kendi hatasını karşılaştırmasını eleştirerek, teknik direktörün yapacağı bir hatanın ülkeye vereceği maddi ve manevi zararın çok daha büyük olduğunu belirtmiştir. Mehmet Demirkol, Vincenzo Montella'nın bir gazetecinin hatasıyla kendi olası hatasını eşitlemesini 'kötü bir cevap' olarak nitelendirmiştir. Demirkol'a göre, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gidememesi durumunda oluşacak maddi kaybın (Socrates'in reklam gelirleri, büyük yayıncılar, turizm şirketleri, vize komisyoncuları, uçak firmaları vb.) devasa olacağını vurgulamıştır. Montella'nın bir teknik direktör olarak yapacağı hatanın, bir gazetecinin yapacağı hatadan çok daha büyük sonuçları olacağını belirtmiştir. Demirkol, Montella'nın bir hata dışında 2026 Dünya Kupası'na gidememenin faturasını tamamen teknik direktöre kesmenin doğru olmadığını ifade etmiştir. Ancak, Dünya Kupası'na gidilememesi durumunda Montella'nın lobiler tarafından indirileceğini belirtmiştir. Demirkol, en önemli unsurun Montella'nın takım içinde saygı görmesi olduğunu ve kendi takımında oynamayan futbolcuların milli takıma çağrılıp performans vermesinin bunun göstergesi olduğunu ifade etmiştir.

MEHMET DEMİRKOL'DAN VINCENZO MONTELLA'YA NET CEVAP: "GAZETECİNİN HATASI AYNI ŞEY Mİ?"

"Kötü bir cevap bu. Komiklik yapmış. Aynı şey mi? O gazetede kaç kişi çalışıyor? Ve gazetecinin yaptığı hatanın sonuçları, Vincenzo Montella ile aynı etkiye mi sahip?

Vincenzo Montella'nın net hatasından dolayı biz 2026 Dünya Kupası'na gidemesek... Oluşacak kaybı düşünün! Maddi anlamda özellikle. Manevi tarafı da var tabii ki ama unutursun onu. 1 hafta sonra, 'gene gidemedik' dersin biter.

Maddi kaybı düşün! Sadece bizim için bile. Socrates'in reklam gelirlerindeki oynamaları düşün! Büyük yayıncıları düşün, turizm şirketlerini düşün! Vize komisyoncularını düşün. Uçak firmaları ne gelir elde edecek onu düşün. Anlatabildim mi? Devasa bir para var orada!

Dolayısıyla Vincenzo Montella'nın hata yapmasıyla, gazetecinin hata yapması aynı şey mi? Tamamen Montella'nın hatasından kaybettiğimizi düşünüyorum. Mesela o gün Uğurcan Çakır'ı oynatmadı, öyle bir hata yaptı. Bu tarz bir hamle dışında 2026 Dünya Kupası'na gidememenin faturasını tamamen teknik direktöre keseceğimiz bir durum yok.

Ama... Dünya Kupası'na gidemezsen lobi indirir seni! Hedef 2032 diyorsun ama bir teknik direktöre o zamana kadar söz verilmez dünyanın hiçbir yerinde. Zaten bu sürecin en önemli kısmı medyadan saygı görmek de değil.

Vincenzo Montella, A Milli Takım kadrosundan saygı görüyor. En önemlisi bu. İçeride saygı görüyor. Kendi takımında oynayamayan futbolcular, Vincenzo Montella tarafından milli takıma çağrılıyor ve performans olarak da karşılığını veriyor. Bu durum, Vincenzo Montella'nın içeride net şekilde saygı gördüğünü gösteriyor. Önemli olan da budur."