Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol'dan Vincenzo Montella'ya net cevap: Romanya maçının ardından gazeteciye sorduğu soru gündem olmuştu!

Mehmet Demirkol; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Romanya maçı sonrasındaki sürecini değerlendirdi. Esasen ise Vincenzo Montella ve gazeteci arasındaki diyaloğu Socrates YouTube kanalında derinlemesine anlatan Mehmet Demirkol, Vincenzo Montella'nın hatalarının etkilerini öne çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 22:03

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup etmiş ve play-off etabında final aşamasına yükselmişti. Mücadele sonrasında ise Kosova ile oynanacak final karşılaşmasını basın toplantısında gündeme taşıyan bir gazeteci, Vincenzo Montella'ya olası bir mağlubiyet ihtimalini hatırlatmış ve böyle bir durumda istifa edip etmeyeceğini sormuştu. Ardından da İtalyan çalıştırıcı, gazeteciye farklı bir yaklaşımda bulunmuş ve kendisinin ufak bir hatada istifa edip etmeyeceğini merak etmişti. En nihayetinde ise tüm bu süreçten hareketle Mehmet Demirkol, Vincenzo Montella'nın bakış açısını eleştirdi ve iki farklı pozisyondaki hatanın etkilerinin aynı olmadığını belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Mehmet Demirkol, Vincenzo Montella'nın gazetecinin hatasıyla kendi hatasını karşılaştırmasını eleştirerek, teknik direktörün yapacağı bir hatanın ülkeye vereceği maddi ve manevi zararın çok daha büyük olduğunu belirtmiştir.
Mehmet Demirkol, Vincenzo Montella'nın bir gazetecinin hatasıyla kendi olası hatasını eşitlemesini 'kötü bir cevap' olarak nitelendirmiştir.
Demirkol'a göre, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gidememesi durumunda oluşacak maddi kaybın (Socrates'in reklam gelirleri, büyük yayıncılar, turizm şirketleri, vize komisyoncuları, uçak firmaları vb.) devasa olacağını vurgulamıştır.
Montella'nın bir teknik direktör olarak yapacağı hatanın, bir gazetecinin yapacağı hatadan çok daha büyük sonuçları olacağını belirtmiştir.
Demirkol, Montella'nın bir hata dışında 2026 Dünya Kupası'na gidememenin faturasını tamamen teknik direktöre kesmenin doğru olmadığını ifade etmiştir.
Ancak, Dünya Kupası'na gidilememesi durumunda Montella'nın lobiler tarafından indirileceğini belirtmiştir.
Demirkol, en önemli unsurun Montella'nın takım içinde saygı görmesi olduğunu ve kendi takımında oynamayan futbolcuların milli takıma çağrılıp performans vermesinin bunun göstergesi olduğunu ifade etmiştir.
MEHMET DEMİRKOL'DAN VINCENZO MONTELLA'YA NET CEVAP: "GAZETECİNİN HATASI AYNI ŞEY Mİ?"

"Kötü bir cevap bu. Komiklik yapmış. Aynı şey mi? O gazetede kaç kişi çalışıyor? Ve gazetecinin yaptığı hatanın sonuçları, Vincenzo Montella ile aynı etkiye mi sahip?

Vincenzo Montella'nın net hatasından dolayı biz 2026 Dünya Kupası'na gidemesek... Oluşacak kaybı düşünün! Maddi anlamda özellikle. Manevi tarafı da var tabii ki ama unutursun onu. 1 hafta sonra, 'gene gidemedik' dersin biter.

Maddi kaybı düşün! Sadece bizim için bile. Socrates'in reklam gelirlerindeki oynamaları düşün! Büyük yayıncıları düşün, turizm şirketlerini düşün! Vize komisyoncularını düşün. Uçak firmaları ne gelir elde edecek onu düşün. Anlatabildim mi? Devasa bir para var orada!

Dolayısıyla Vincenzo Montella'nın hata yapmasıyla, gazetecinin hata yapması aynı şey mi? Tamamen Montella'nın hatasından kaybettiğimizi düşünüyorum. Mesela o gün Uğurcan Çakır'ı oynatmadı, öyle bir hata yaptı. Bu tarz bir hamle dışında 2026 Dünya Kupası'na gidememenin faturasını tamamen teknik direktöre keseceğimiz bir durum yok.

Ama... Dünya Kupası'na gidemezsen lobi indirir seni! Hedef 2032 diyorsun ama bir teknik direktöre o zamana kadar söz verilmez dünyanın hiçbir yerinde. Zaten bu sürecin en önemli kısmı medyadan saygı görmek de değil.

Vincenzo Montella, A Milli Takım kadrosundan saygı görüyor. En önemlisi bu. İçeride saygı görüyor. Kendi takımında oynayamayan futbolcular, Vincenzo Montella tarafından milli takıma çağrılıyor ve performans olarak da karşılığını veriyor. Bu durum, Vincenzo Montella'nın içeride net şekilde saygı gördüğünü gösteriyor. Önemli olan da budur."

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.