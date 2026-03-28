Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

A Milli Takım'ın play-off finalindeki rakibi Kosova'nın çarpıcı rakamları!

Kosova-Türkiye maçı için geri sayıma geçilirken, rakibimiz adına da çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Esasen ise Kosova, son 9 maç özelinde ciddi bir performans gösterdi ve play-off finaline geldi.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 19:05

A Milli Takım'ın play-off finalinde mücadelede edeceği Kosova, son mağlubiyetini 6 maç önce almıştı. An itibarıyla ise Kosova, son 9 maçında çok özel performanslar göstermiş ve İsveç ile Slovenya'nın önünde play-off etabına yükselmişti.

Kadroda en değerli futbolcular Fisnik Asllani (30 Milyon Euro), Albian Hajdari (20 Milyon Euro) ve Edon Zhegrova (14 Milyon Euro) olarak öne çıkıyor.
KOSOVA'NIN SON 9 MAÇ PERFORMANSI

2-1'lik İzlanda galibiyeti.

3-1'lik İzlanda galibiyeti.

4-0'lık İsviçre mağlubiyeti.

2-0'lık İsveç galibiyeti.

0-0'lık Slovenya beraberliği.

1-0'lık İsveç galibiyeti.

2-0'lık Slovenya galibiyeti.

1-1'lik İsviçre beraberliği.

4-3'lük Slovakya galibiyeti (Play-off yarı finali).

KOSOVA KADROSUNDAKİ EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

Fisnik Asllani - 30 Milyon Euro Piyasa Değeri

Albian Hajdari - 20 Milyon Euro Piyasa Değeri

Edon Zhegrova - 14 Milyon Euro Piyasa Değeri

Arijanet Muric - 7.5 Milyon Euro Piyasa Değeri

Vedat Muriqi - 4.5 Milyon Euro Piyasa Değeri

