SON DAKİKA!
A Milli Takım'ın maçı ücretsiz izlenebilecek! Türkiye Futbol Federasyonu resmen duyurdu

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü Sinop'ta İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sinop Şehir Stadyumu'ndaki mücadelenin ücretsiz izlenebileceğini duyurdu.

A Milli Takım'ın maçı ücretsiz izlenebilecek! Türkiye Futbol Federasyonu resmen duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 20:39

24 Haziran – 25 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde eleme maçlarının heyecanı sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

A Milli Takım'ın maçı ücretsiz izlenebilecek! Türkiye Futbol Federasyonu resmen duyurdu

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında İsviçre ile Sinop'ta ücretsiz olarak karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele ediyor.
Milliler, gruptaki ilk maçında Malta'yı 3-0, ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, üçüncü maçında ise İsviçre'ye 3-1 yenildi.
Toplam 6 puanla grupta 2. sırada bulunan takım, dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü Sinop'ta İsviçre ile karşılaşacak.
Maç, Sinop Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak ve futbolseverler passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini ücretsiz olarak alabilecek.
Sinop'ta maçla ilgili güvenlik, ulaşım, enerji ve sağlık konularında tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Takımı, grubunda Malta, Kuzey İrlanda ve İsviçre ile mücadele ediyor. Gruptaki ilk maçında Malta'yı konuk eden ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etmişti. Gruptaki ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenen milliler, üçüncü maçında ise deplasmanda İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

Topladığı 6 puanla grupta 2. sırada bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü 'ta İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın maçı ücretsiz izlenebilecek! Türkiye Futbol Federasyonu resmen duyurdu

FUTBOLSEVERLER MAÇI ÜCRETSİZ İZLEYEBİLECEK

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Sinop Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

AY-YILDIZLILAR SİNOP'TA

Cumartesi günü İsviçre ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, Sinop'a geldi. Ay-yıldızlı kafileyi Sinop Havalimanı'nda vali yardımcısı Taner Bolat, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Kalyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü sporcuları ve taraftarlar karşıladı.

A Milli Takım'ın maçı ücretsiz izlenebilecek! Türkiye Futbol Federasyonu resmen duyurdu

Burada sporcular tarafından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve oyunculara çiçek takdim edildi. Taraftarlar tezahüratlar yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı.

KENTTE TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kadın futbolunda 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak maça ev sahipliği yapacak kentte tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Maç günü güvenlik, ulaşım, enerji ve sağlık konularında herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmamak adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Özarslan, aynı gün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sinop Şehir Stadı'nın da resmi açılışının yapılacağını aktardı.

A Milli Takım'ın maçı ücretsiz izlenebilecek! Türkiye Futbol Federasyonu resmen duyurdu

Sinop tarihi açısından çok önem arz eden bu özel günde farklı kurumlardan ​801 personelin görev alacağını belirten Özarslan, şöyle devam etti:

"​Bu kadro içerisinde 49 ekip, motosikletli timler ve 188 özel güvenlik personeli de yer alacak.​ Güvenlik hizmetleri emniyet ve jandarma, sağlık hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü, stat içi düzen ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek. ​Maç günü oluşabilecek yoğunluğu yönetmek adına saat 15.00'ten itibaren bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Yine aynı gün bazı kamu kurumlarına ait binaların bahçeleri otopark olarak kullanılacak."

Vali Özarslan, maç günü ayrıca şehrin farklı noktalarından stada gelecek vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği de sağlanacağına dikkati çekerek, "Tüm hemşehrilerimi eşleriyle, çocuklarıyla bu tarihi ana tanıklık etmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki Sinop'un ve 85 milyonun desteğiyle yeşil sahaların sultanları kızlarımız, en iyi mücadeleyi sergileyerek galip geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

