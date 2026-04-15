Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Rıza Kayaalp gözünü rekora dikti! Milli güreşçiden 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası açıklaması

20-26 Nisan tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru geri sayım sürerken milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten organizasyona dair açıklamalar geldi. Son hazırlıkları yaptıklarını belirten Kayaalp, "Şimdiye kadar 14 kez final yaptım. İnşallah 15. kez final yapıp, 13. şampiyonluğu elde etme hedefim var ve bu da benim için rekor olacak." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 19:54

2026 Avrupa Şampiyonası heyecanına kısa bir süre kaldı. 20-26 Nisan tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek organizasyona doğru geri sayım sürerken Grekoromen Milli Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da Sarıyer Kamp Eğitim Merkezi'nde sürüyor. Çalışmalarına devam eden , basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Rıza Kayaalp gözünü rekora dikti! Milli güreşçiden 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası açıklaması

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Grekoromen Milli Takımı, 20-26 Nisan tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıkları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 15. finalini yapıp 13. şampiyonluğunu elde ederek rekor kırmayı hedeflediğini belirtti.
Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nı olimpiyat kadar önemsediğini ve rekorun bir Türk'te kalmasının gurur verici olacağını söyledi.
Milli güreşçi Kerem Kamal, takım olarak şampiyonaya hazır olduklarını ve elimizden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, takım ruhunun önemine değinerek, takım olarak şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.
Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, Rıza Kayaalp ile aynı takım kadrosunda yer aldığı için gurur duyduğunu ve ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.
Milli Güreşçi , basın mensuplarıyla gerçekleştirilen buluşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Son hazırlıkları yaptıklarını belirten Rıza Kayaalp, "Amacımız hem takım halinde hem de bireysel olarak iyi bir derece elde etmek. Zaten şimdiye kadar 14 kez final yaptım. İnşallah 15. kez final yapıp, 13. şampiyonluğu elde etme hedefim var ve bu da benim için rekor olacak. Olimpiyat kadar önemsiyorum. Çünkü kırılması zor bir rekoru kırmak çok zor ve stresli. Daha büyük stresler yaşadığım için bu stresler bana normal gelmeye başladı. O yüzden minderde hazırlığımı zaten iyi yapıyorum, fiziksel durumum da çok iyi Allah'a şükürler olsun. Allah'ın izniyle, yardımıyla çıkıp aslanlar gibi mücadele edip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizi büyüten devletimize de vefamızı bir kez daha minderde savaşarak, kazanacağımız madalyalarla inşallah göstereceğiz. Altın madalya olursa daha güzel olacak. Bireysel ve takım halinde inşallah vefamızı göstermek istiyoruz" diye konuştu.

'nın kendisi için olimpiyat kadar önemli olduğunu söyleyen Kayaalp, "Sonuçta 'kırılamaz' denilen bir rekoru yakalayıp, kırmak ülkem ve benim için de büyük bir şeref ve onur. Avrupa rekorunun, bu kadar şampiyonluğun uzun yıllar boyunca bir Türk'te kalmasının ülkem adına da çok iyi olacağını düşünüyorum. Bireysel olarak her şey gelip geçici. Bir anda her şey değişebiliyor. Bazen başına istemediğin şeyler de gelebiliyor. Önemli olan 'Bu rekor kimde?' denildiğinde 'Bir Türk'te' denilmesi yeterli" şeklinde konuştu.

"TAKIM OLARAK HAZIRIZ"

Yaklaşık 1 haftalık bir süreçleri kaldığını hatırlatan milli güreşçi Kerem Kamal ise, "Artık son aşamaya geldik. Yaklaşık bir hafta gibi bir sürecimiz kaldı. Yaklaşık bu sanırım altıncı veya beşinci kampımız. Hocalarımızla birlikte bütün eksiklerimizi kapatabildiğimiz kadar çalıştık. Çok şükür takım olarak da hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Kaptanımız, büyük şampiyonumuz Rıza ağabey önderliğinde inşallah bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda elimizden gelen bütün gayreti gösterip hem kendimizi hem ailemizi hem ülkemizi hem sevdiklerimizi mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İyi hazırlandıklarını söyleyen milli güreşçi Ahmet Yılmaz da, "Son aşamadayız. Bu sene bir avantajımız olarak kaptanımız, şampiyon ağabeyimiz Rıza ağabeyimizin aramızda olması bizim için büyük bir avantaj. Bizim yaptığımız ne kadar bireysel olsa da 'takım ruhu' denilen bir şey var. Biz birbirimizi destekleyerek, birbirimizin eksiklerini kapatarak Allah'ın izniyle aslanlar gibi mücadelemizi verip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, takım olarak şampiyonluk hedefimiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Arnavutluk bize iyi gelmişti. Ben ilk Dünya Şampiyonası'nda orada üçüncü olmuştum. İnşallah bu sefer de şampiyon olacağımı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek de ağabeyleriyle aynı takım kadrosunda bulduğu için gurur duyduğunu ifade ederek, "Hazırlıkların son aşamasındayız. Özellikle Rıza Kayaalp ile bu sezon birlikte maçlara gittik, geldik. Güzel de geçti benim için. İnşallah Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.

ETİKETLER
#Spor
#avrupa şampiyonası
#güreş
#milli takım
#Rıza Kayaalp
#Diğer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.