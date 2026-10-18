ABD'de milli gurur: U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Ahmet Yağan gümüş madalya kazandı

U23 Dünya Güreş Şampiyonası ABD’nin Las Vegas kentinde devam ediyor. Turnuvada 86 kiloda mücadele eden milli güreşçi Ahmet Yağan, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla dünya ikincisi oldu.

Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan Ahmet Yağan, ilk turda İranlı Reza Aliakbar Afshar’ı 7-1, ikinci turda Meksikalı Kevin Ozmar De Leon Trevino’yu 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Ermenistanlı Razmik Yepremyan karşısında 3-1’lik galibiyet elde ederek adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDE MOLDVALI RAKİBİNİ DEVİRDİ

Yarı finalde Moldovalı Eugeniu Mihalcean ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğu için finale yükseldi.

FİNALDE GÜMÜŞ MADALYAYI KAZANDI

Finalde 2025 U23 Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rus rakibi Arsen Balaian ile karşı karşıya gelen Ahmet Yağan, güçlü rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.