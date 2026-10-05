Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 04:04
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 04:09

13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi hayatını kaybetti

Bursa'da beynine pıhtı atan 13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 04:04
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 04:09

Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp'dan acı haber geldi. Yıldırım Belediyespor’un 13 yaşındaki güreşçisi Yusuf Taha Turp, beynine pıhtı atması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HABERİN ÖZETİ

13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Yıldırım Belediyespor'un 13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçisi Yusuf Taha Turp, beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genç güreşçi, bu yıl U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde şampiyon olmuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül taziye mesajı yayımladı.
Yusuf Taha Turp'un cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Genç güreşçinin bu yıl U13 Yaş Türkiye Şampiyonası’nda serbest ve grekoromen stilde şampiyon olduğu öğrenildi.

13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi hayatını kaybetti

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp’a Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

https://x.com/OA_BAK/status/2106784672458166502

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akgül mesajında, "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Taha Turp'un cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana Demirspor'un eski futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diş tedavisi trajediyle bitti: 5 yaşındaki Hatice Serra kurtarılamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Motovlogcu Dayı' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.