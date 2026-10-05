Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp'dan acı haber geldi. Yıldırım Belediyespor’un 13 yaşındaki güreşçisi Yusuf Taha Turp, beynine pıhtı atması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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HABERİN ÖZETİ 13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçi hayatını kaybetti Yıldırım Belediyespor'un 13 yaşındaki Türkiye şampiyonu güreşçisi Yusuf Taha Turp, beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç güreşçi, bu yıl U13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde şampiyon olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül taziye mesajı yayımladı. Yusuf Taha Turp'un cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Genç güreşçinin bu yıl U13 Yaş Türkiye Şampiyonası’nda serbest ve grekoromen stilde şampiyon olduğu öğrenildi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp’a Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

https://x.com/OA_BAK/status/2106784672458166502

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akgül mesajında, "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Taha Turp'un cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.