Abdülkadir Ömür Manchester City hakkında konuştu! 'Ağlardım'

Rizespor futbolcusu Abdülkadir Ömür, Manchester City'nin teklifiyle ilgili en büyük pişmanlığını dile getirdi. Ömür, Trabzonspor yönetiminin teklifi reddetmesinden dolayı üzgün olduğunu ve kariyerinin bu tekliften sonra düşüşe geçtiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig takımı Rizespor, kış transfer döneminde Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmıştı. Uzun süredir konuşmayan Abdülkadir, en büyük pişmanlığını açıkladı.

"AĞLARDIM"

Altyapısında yetişerek A takıma kadar yükseldiği Trabzonspor'da büyük başarılar yakan Abdülkadir Ömür, Premier Lig devi Manchester City'nin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu, İngiliz ekibinin teklifini düşünmeden geri çevirmişti. O dönemki en büyük pişmanlığı hakkında konuşan Abdülkadir Ömür, "Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti" dedi.

"TEMPO DOLU BİR LİG"

TRT Spor'a konuşan Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da önemli başarılara imza attığını dile getirdi:

"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı."

Championship tecrübesinin sorulması üzerine Abdülkadir Ömür, "Genel olarak baktığınızda fiziksel gücün çok ön planda olduğu bir lig. Kısaysanız ya da fiziksel olarak güçsüzseniz ezilebiliyorsunuz. İkili mücadelelerin futbolun önüne geçtiği bir ortam var. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig" dedi.

RİZESPOR KARNESİ

Ocak ayında Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, Karadeniz ekibi ile çıktığı 4 maçta henüz skor katkısı yapamadı.