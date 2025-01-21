Abdülkerim Bardakcı Muslera'ya sahip çıktı! 'Çok büyük karakter'

21 Ocak 2025 22:55 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 23:19

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında evinde konuk ettiği Dinamo Kiev maçında karşılaşma sonu taraftarın ıslıkladığı Fernando Muslera'ya takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı sahip çıktı. Badakcı yaptığı açıklamada "Muslera, bu kulübün efsanelerinden. Burada sayısız kupa ve zafer kazandı. Tepkiler illaki olacaktır. Taraftar yapıyorsa haklıdır. Taraftar, her zaman haklıdır. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muslera, çok büyük karakter. Burada yıllarını harcadı. Muslera, ligin en iyi kalecisi zaten." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde Ukrayna takımı Dinamo Kiev​ ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonunda sarı-kırmızılı takımın taraftarı kaptan Fernando Muslera​'ya ıslıklayarak tepki gösterdi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, kaptanını destekleyerek moral verdi.

"AJAX'I YENECEĞİZ"

Takım olarak her maça yüzde yüz konsantre olduklarını vurgulayan Abdülkerim, "Herkes, tam konsantre olmuş şekilde maça çıkıyor. Bugün nasip olmadı. Önümüzde bir şans daha var. İnşallah Ajax​'ı yeneceğiz." dedi.

"MUSLERA BU KULÜBÜN EFSANELERİNDEN"

Fernando Muslera'ya maç içinde verilen tepkilere değinen 30 yaşındaki stoper, "Muslera, bu kulübün efsanelerinden. Burada sayısız kupa ve zafer kazandı. Tepkiler illaki olacaktır. Taraftar yapıyorsa haklıdır. Taraftar, her zaman haklıdır. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muslera, çok büyük karakter. Burada yıllarını harcadı. Muslera, ligin en iyi kalecisi zaten." şeklinde konuştu.