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Abdülkerim Bardakcı sakatlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 20:24 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 21:32
Abdülkerim Bardakcı sakatlandı!

Galatasaray, Eyüpspor maçında sahaya ilk 11'de başlayan stoper Abdülkerim Bardakcı, 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

TrendyolSüper Lig​'in 14. hafta maçında Galatasaray​ evinde Eyüpspor​'u misafir etti. Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.

Stoper futbolcu yerini 39. dakikada Berkan Kutlu'ya bıraktı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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