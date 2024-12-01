Abdülkerim Bardakcı sakatlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 20:24 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 21:32
Galatasaray, Eyüpspor maçında sahaya ilk 11'de başlayan stoper Abdülkerim Bardakcı, 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Galatasaray evinde Eyüpspor'u misafir etti. Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.
Stoper futbolcu yerini 39. dakikada Berkan Kutlu'ya bıraktı.
Kaynak: tgrthaber.com